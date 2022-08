Koreański zespół rockowy The Rose ogłosił światową trasę koncertową "Heal Together". Będzie to ich pierwsza duża światowa trasa koncertowa i długo oczekiwany powrót od czasu dwuletniej przerwy członków, którzy powrócili z obowiązkowej służby wojskowej w Korei. The Rose zagra również w Polsce - kiedy odbędzie się ten koncert?

The Rose wystąpi w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupa The Rose wystąpi 31 stycznia 2023 w Warszawie w klubie Stodoła. Sprzedaż biletów ruszy 12 sierpnia 2022 na stronie livenation.pl

The Rose będą wykonywać utwory z nadchodzącego albumu "Heal", który ma się ukazać jeszcze tej jesieni. Trasa "Heal Together" obejmie Amerykę Północną, Amerykę Południową oraz koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie. The Rose obecnie pracuje nad nagraniem nowego albumu, na który ma wpływ ich motto „muzyka leczy”. "Heal" to album inspirowany historiami fanów i uzdrawiającą mocą muzyki.

Oglądaj

W 2015 roku Dojoon, Jaehyeong i Hajoon utworzyli grupę jako trio pod nazwą "Windfall". Trzej członkowie rozpoczęli swoją karierę muzyczną w Korei, jednocześnie pisząc swoją muzykę jako zespół. Po pewnym czasie zrekrutowali Woosunga i zaczęli wydawać muzykę jako zespół pod nazwą The Rose. The Rose szybko stała się jedną z najgorętszych koreańskich grup, spędzając kilka następnych lat na wydawaniu uznanych przez krytyków albumów i graniu na całym świecie.

Debiutując w 2017 roku soft-rockowym hitem "Sorry", The Rose został uznany za jednego z "nowych artystów K-Pop do obejrzenia" przez Billboard. Następnie wdarli się do pierwszej dziesiątki list przebojów "Next Big Sound", "World Digital Song Sales" i "World Albums" z EP-kami, "Dawn" i "Void", z których ta ostatnia trafiła również na 1. miejsce na amerykańskim iTunes' K -Pop Albums Chart, ugruntowując dominację zespołu jako jednego z najszybciej rozwijających się artystów w całym Internecie.

Oglądaj

W 2019 roku zespół zrobił formalną przerwę, aby kilku członków mogło odbyć obowiązkową koreańską służbę wojskową. Podczas przerwy w działalności zespołu Woosung kontynuował swoją karierę solową, wydając kilka albumów i grając kilka wyprzedanych światowych tras koncertowych.