Kolejna muzyczna impreza powraca po pandemicznej przerwie. Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia 2022. Organizatorzy ogłosili pierwszego headlinera oraz zdradzili, kiedy ruszy sprzedaż biletów na imprezę.

Kraków Live Festival powraca! Poznaliśmy pierwszego headlinera imprezy

Kogo zobaczymy na Kraków Live Festival? Pierwszą ogłoszoną artystką festiwalu jest Halsey. Jedna z najbardziej wyrazistych globalnych gwiazd ostatnich lat, która z jednej strony może się poszczycić wielomiliardowymi odsłuchaniami swoich największych przebojów, a z drugiej nagrywa swoją ostatnią, 4. płytę "If I Can’t Have Love, I Want Power" z legendami alternatywy - Trentem Reznorem i Atticusem Rossem. Artystka wystąpi 20 sierpnia i będzie to jej pierwszy, wyczekiwany koncert w Polsce.

Do line-upu dołączyli również Lewis Capaldi – muzyczny fenomen z Wielkiej Brytanii, Parcels - rosnący w siłę reprezentanci alternatywnego popu, Mimi Webb – wschodząca brytyjska gwiazda, oraz Jan-rapowanie – pierwszy reprezentant rodzimego hip-hopu na tegorocznym KLF.

Kraków Live Festival 2022: Sprzedaż karnetów i biletów

Limitowana pula biletów i karnetów Early Bird Tickets dostępna będzie w sprzedaży od piątku (22.04), wyłącznie przez tydzień.