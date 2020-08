Kraków objęty żółtą strefą. Co z koncertami i imprezami w mieście?

Gwałtowne przyrosty zachorowań na COVID-19 w kilku miejscach w Polsce spowodował ponowne wprowadzenie obostrzeń. Ograniczenia zostaną dostosowane do poziomu zagrożenia zakażeniem koronawirusem w konkretnym powiecie i będą na bieżąco aktualizowane. Niestety Kraków trafił do żółtej strefy epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W Krakowie weszły w życie m.in. obostrzenia dotyczące zmniejszenia liczby gości w gastronomii, limity dotyczące organizacji wesel i uroczystości rodzinnych, działalności siłowni i klubów fitness oraz imprez kulturalnych.

Od początku wakacji odbywają się w Krakowie imprezy kulturalne, koncerty i festiwale, w tym największy festiwal w mieście "Lato na Fortach". O kwestie organizacyjne, techniczne i dalsze losy największych obecnie koncertów w Krakowie zapytaliśmy Jana Malskiego - managera klubu Forty Kleparz.

Naszym zadaniem jako organizatorów koncertów, których misją jest służyć ludziom i artystom, nie jest zabawnie sobie pytania, czy wirus jest, czy go nie ma. Odpowiedzialność nakazuje, żeby tego typu pytania zostawić sobie na prywatną rozmowę z żoną czy przyjaciółmi.

W Fortach niektórzy zarzucają nam wręcz paranoje jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Maseczki, które rozdajemy za darmo przy wejściu. Podwójna dezynfekcja rąk przy wejściu na poszczególne dziedzińce. Rozrysowane pomarańczowe kwadraty na ziemi. Ja, który prowadząc koncerty ze sceny w Fortach, przypominam i wręcz proszę o zachowanie odległości i stanie w kwadratach za każdym razem kiedy wchodzę na scenę. Również warunkiem, który mamy omówiony z artystami jest to, że nie rozpoczynamy koncertu do momentu kiedy wszyscy dostosują się do panujących zasad. Może i paranoja, ale wiemy, że gdyby komuś miało się coś stać przez naszą ignorancję, to chyba bym sobie tego nie wybaczył do końca życia.

Zabawnym, aczkolwiek skutecznym może wydawać się nasz wewnętrzny pomysł na utrzymanie odległości. A tym dość absurdalnym gwarantem są... parasole. Nie tylko chronią przed deszczem podczas koncertów, które przecież gramy w plenerze, ale również są kapitalnym gwarantem minimum 1,5 dystansu między ludźmi. Parasol sprawdzi się idealnie w słońcu jak i w deszczu. Póki co rozdawaliśmy je tylko w deszczowych dniach, ale w przypadku wznowienia koncertów we wrześniu, po zniesieniu żółtej strefy w Krakowie spróbujemy, żeby zagościły też w dni słoneczne a dzięki usytuowaniu sceny wysoko możemy liczyć ze nie zakłócą nikomu odbioru. "