Krzysztof Zalewski ogłosił akustyczną trasę MTV Unplugged. Zagra aż 16 koncertów

W marcu i kwietniu 2022 roku Krzysztof Zalewski zagra 16 koncertów z akustycznymi wersjami swoich największych przebojów. Artysta odwiedzi najważniejsze sceny koncertowe w kraju by zagrać wyjątkowy, akustyczny, ale pełen energii, koncert pod szyldem legendarnego MTV Unplugged. Wszystko to w niezwykłej, słonecznej scenografii w stylu western.

Krzysztof Zalewski ogłosił akustyczną trasę MTV Unplugged [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 12.00 i potrwa do 23.59 lub do wyczerpania puli w bileterii eBilet. Dostępne tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie klienci eBilet i Allegro posiadający usługę Allegro SMART. Tylko do końca listopada można kupić bilet w wersji specjalnej poszerzonej o unikatowy, koncertowy t-shirt.

Fot. materiały prasowe

Z okazji ogłoszenia trasy, Krzysztof Zalewski udostępnił drugi utwór z albumu "Zalewski MTV Unplugged". Tym razem jest to cover piosenki "Romanca Cherubina" w oryginale wykonany przez Czesława Niemena i Wandę Warską. Na scenie Krzysztofowi towarzyszą Natalia i Paulina Przybysz oraz wybitny wibrafonista Miłosz Pękała.

Oglądaj

MTV Unplugged Zalewskiego to występ w stu procentach akustyczny, bo muzyk podszedł do zadania tak rzetelnie jak Paul McCartney w 1991 r. Brzmienie dopełnia nieobecna wcześniej na koncertach Zalewskiego bardzo efektowna sekcja dęta.

To koncert bez prądu w każdej sekundzie, od „Her Majesty” z płyty „Zelig”, którą Zalewski zaczyna swój występ unplugged, przez piosenki z najnowszego albumu „Zabawa”, po „Miłość Miłość” na finał. Jest i premiera: napisany specjalnie na potrzeby koncertu MTV Unplugged utwór „Ptaki”, piosenka apel, by wznieść się ponad podziały.