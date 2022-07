Laibach przyjedzie do Polski w ramach trasy "The Sound Of Music", promującej album o tym samym tytule. Słoweńcy zapowiedzieli set złożony z utworów ze swojej najnowszej produkcji, uzupełniony o numery z albumów, takich jak: "Also Sprach Zarathustra", "Spectre", "Kapital" czy "Volk".

Laibach w Polsce

Laibach jest od początku kojarzony i otoczony kontrowersjami. Ich militarystyczna stylizacja, propagandowe manifesty i totalitarne wypowiedzi wywołały wiele debat na temat ich faktycznego pozycjonowania artystycznego i politycznego.

Słoweńcy zasłynęli niezapomnianymi przeróbkami, choćby "Life Is Life" Opus, "In The Army Now", "Final Countdown" Europe, "Jesus Christ Superstar", czy całego albumu "Let It Be" Beatlesów. Wielką pozycją w ich dorobku jest muzyka do przedstawienia "Macbeth", wystawianego w Hamburgu. Arcydziełem są przeróbki hymnów państwowych, jakie Słoweńcy popełnili na albumie "Volk".

Niemiecka grupa Rammstein nigdy nie ukrywała, że inspiruje się muzyką Słoweńców. W twórczości Rammsteina można zauważyć sporo nawiązań do Laibach. Jak podaje Feuerrader.pl tuż po premierze kontrowersyjnego singla Rammsteina, "Deutschland" 164853, grupa Laibach udostępniła na swoim profilu na Facebooku utwór "Germania" z 2006 roku, czym dała do zrozumienia, że wie o fascynacjach muzyków Rammstein.

Awangardowy zespół znany z występowania w wojskowych mundurach i posługiwania się tematyką socjalistyczną w swej twórczości, wystąpił nawet w Korei Północnej. Koncert trwający 45 minut odbył się w stolicy kraju, Pjongjang. Podczas występu w hali koncertowej, na której pojawiło się około 1500 osób, wybrzmiały m.in. utwory pochodzące z musicalu "Dźwięki muzyki" 61037.



Laibach w Polsce. Daty, miejsca, bilety

Jest to już kolejny termin koncertów grupy w Polsce. Laibach wystąpi kolejno: 2 listopada 2022 w gdańskim B90 oraz 3 listopada w krakowskim klubie Kwadrat. W związku z powyższą zmianą, dokonywanie zwrotów i wymian wejściówek jest nadal możliwe w miejscu ich zakupu. Wszystkie zakupione dotychczas bilety zachowują swoją ważność w nowych terminach koncertów!

Bilety na koncerty są przez cały czas dostępne na knockoutmusicstore.pl