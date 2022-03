Po doskonale przyjętej trasie u boku While She Sleeps Landmvrks powracają do Europy. Zespół wystąpi w roli headlinera 6 kwietnia 2022 roku w warszawskiej Hydrozagadce, a towarzyszyć mu będą Resolve, Wolfpack oraz TEN 56.

Zespół Landmvrks powstał w 2014 roku. Przez pierwsze dwa lata swojej działalności grupa skupiła się na budowaniu marki na rodzimej scenie metalcore’owej poprzez liczne występy (m.in. u boku takich zespołów jak First Blood czy More Than Life) oraz sporadyczne wypuszczanie singli.

Landmvrks na jedynym koncercie w Polsce

W maju 2016 roku światło dzienne ujrzał debiutancki materiał Francuzów, zatytułowany „Hollow”. Poprzez skupienie w swojej muzyce ciężkich, hardcore’owych riffów z przebojowymi refrenami Landmvrks zaskarbili sobie szerokie grono fanów, co zaowocowało występami na prestiżowych festiwalach (Hellfest, Longlive Rockfest) oraz podpisaniem kontraktu z wytwórnią Arising Empire. Pod jej egidą w 2018 roku ukazał się drugi album grupy – "Fantasy".

Pomimo krótkiego stażu na scenie metalcore’owej Francuzi z Resolve zdążyli zagrać już u boku takich tuzów jak chociażby Architects, Every Time I Die czy While She Sleeps. Dzięki bardzo przemyślanej kampanii promocyjnej, na którą składało się udostępnianie swoich pierwszych singli poprzez popularny na YouTubie kanał Dreambound oraz na różnych playlistach na Spotify, pierwsza EP zespołu, "Reverie" (wydana w październiku 2017 roku), uplasowała się na szczycie notowania French Itunes Metal Charts oraz zajęła 5 miejsce na liście Rock Charts. Aktualnie grupa szykuje się do wydania nowego materiału, co zwiastują single "Pendulum", "Of Silk and Straw" oraz "Terra Matter".

Landmvrks na jedynym koncercie w Polsce. Data, miejsce, bilety

Na koncert zapraszamy do klubu Hydrozagadka 6 kwietnia 2022 Wszystkie dotychczas zakupione bilety zachowują ważność na nowy termin. Bilety można kupić za pośrednictwem strony wwww.winiarybookings.pl oraz w Going, Empik Bilety, Biletomat, Eventim i Ebilet.pl