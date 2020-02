Legenda rocka headlinerem na Open'er Festival 2020

Na Open'er Festival 2020 każdy znajdzie coś dla siebie - artyści z całego świata, wystawy, pokazy mody, panele dyskusyjne. Oczywiście to, co nas interesuje najbardziej, to rockowe gwiazdy na imprezie i okazuje się, że fani new wave będą bardzo zadowoleni z najnowszego ogłoszenia organizatorów. Na Open'er Festival 2020 wystąpi zespół The Cure, który będzie headlinerem w sobotę, 4 lipca 2020.

Open'er Festival 2020: The Cure headlinerem imprezy

The Cure to jeden z najbardziej kultowych zespołów na świecie. Ich debiutancki album "Three Imaginary Boys” ukazał się w 1979 roku, a wydany nieco później singiel "Boys Don't Cry” do dziś pozostaje jednym z ich najbardziej rozpoznawalnych klasyków. W ostatnich latach The Cure udowodnił, że należy do największych grup koncertowych na świecie, a w ubiegłym roku zagrał świetną trasę festiwalową w aż 35 miastach. Jej sukces przypieczętowała nagroda w kategorii Best Festival Headliner podczas tegorocznego rozdania NME Awards.

Open'er Festival 2020: Line-up, bilety

Festival odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020. Na Open'erze zagrają tacy artyści, jak m.in. Taylor Swift, Thom Yorke, jak również Twenty One Pilots, Kedrick Lamar, Foals oraz The Chemical Brothers. Nie zabraknie też młodych gwiazd rocka - grupy Inhaler i Yungblud. Patronat nad imprezą objęło Antyradio.

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 8 czerwca 2020 lub do wyczerpania puli)

Karnet 4 DNI - 619 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 719 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 439 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 509 PLN

Bilet jednodniowy - 299 PLN

Zobacz także: Rockowe i metalowe festiwale, które odbędą się w Europie w 2020 roku