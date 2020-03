Legenda thrash metalu i rockowcy ze Szwajcarii na Pol'and'Rock 2020!

Jeśli epidemia koronawirusa zostanie opanowana do wakacji, w Kostrzynie nad Odrą po raz 26. odbędzie się jeden z największych festiwali w Polsce i Europie - Pol'and'Rock. W Kostrzynie nad Odrą w ostatni weekend lipca zbiorą się fani niemal każdego rodzaju muzyki. Setki tysięcy festiwalowiczów będą bawić się przez kilka dni pod kilkoma scenami.

Death Angel i Saint City Orchestra na Pol'and'Rock Festival 2020

Organizatorzy festiwalu ogłosili właśnie, że kolejną gwiazdą imprezy będzie thrashmetalowy Death Angel. Kapela powstała w San Francisco w 1982 roku. Złożona z nastoletnich kuzynów formacja wydała swoje pierwsze demo “Heavy Metal Insanity” rok później. Death Angel szybko zaczął zdobywać uznanie na undergroundowej scenie thrashmetalowej i w 1987 roku muzycy wydali swój pierwszy album studyjny “The Ultra-Violence”. Kapela zaczęła koncertować, najpierw w Stanach Zjednoczonych, by wreszcie zaprezentować swoje umiejętności na całym świecie. Death Angel występował u boku kapel takich jak Exodus, Destruction, czy Voivod. Wydany w 1988 roku album “Frolic Through The Park” trafił na stworzoną przez magazyn muzyczny "Loudwire" listę 10 najlepszych albumów thrashmetalowych NIE wydanych przez kapele z Wielkiej Czwórki.

Bez względu na to, że członkowie Death Angel nie mieli jeszcze 20 lat, gdy ukazała się ich debiutancka płyta, zespół szybko zdobył uznanie na rozkwitającej scenie muzyki metalowej w regionie Zatoki San Francisco. Zespół Death Angel uznawany jest za lidera drugiej fali muzyki thrashmetalowej i zaliczany jest, razem z kapelami takimi jak Metalica, Megadeath, Slayer, Testament, Anthrax, Exodus i Overkill do Wielkiej Ósemki gatunku.

Ponadto na Najpiękniejszym Festiwalu Świata zagra Saint City Orchestra. Muzycy wystąpią na Małej Scenie, gdzie trafili dzięki wysłanemu zgłoszeniu do Eliminacji do Pol'and'Rock 2020.

Kapela Saint City Orchestra powstała w 2013 roku w miejscowości St. Gallen w Szwajcarii. Zespół doskonalił swoje inspirowane irlandzką muzyką folkową brzmienie podczas niezliczonych występów na żywo, by w 2017 roku wydać debiutancki singiel, “Knights & Thieves”. Pierwsza EPka Saint City Orchestra ukazała się dwa miesiące później, a zespół wyruszył w trasę koncertową. W 2018 roku muzycy wydali swój pierwszy album studyjny, czyli krążek zatytułowany “Chaos”.

Zawarte na tej płycie dziesięć utworów to kwintesencja brzmienia Saint City Orchestra. Szwajcarscy muzycy są w równej mierze zainspirowani żywiołowym folkowym rockiem spod znaku kapeli Mumford & Sons, co buntowniczym, niepoprawnym podejściem do muzyki, z którego znane są kapele takie jak Flogging Molly, czy giganci celtyckiego punk rocka, i gwiazdy Dużej Sceny tegorocznej edycji Pol’and’Rock Festival, Dropkick Murphys. Brzmienie Saint City Orchestra jest pełne pasji, energii i życia.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto zagra?

Do Najpiękniejszego Festiwalu Świata zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak line-up imprezy zapełnia się w bardzo szybkim tempie. Na Pol'and'Rock Festival wystąpią:

Clutch

Dirty Shirt

Saint City Orchestra

Death Angel

Black River

Jinjer

Pidżama Porno

Organek

Tagada Jones

While She Sleeps

Dropkick Murphys

King Gizzard and The Lizard Wizard

Static-X

