Lindemann kolejną gwiazdą Wacken Open Air 2021. Ogłoszono dodatkowy dzień festiwalu

Po tegorocznej przerwie organizatorzy postanowi przygotować dla fanów festiwalu dodatkowy dzień koncertów. Oprócz wokalisty Rammstein na Wacken Wednesday wystąpią szwedzcy weterani z Clawfinger i zwycięzcy Metal Battle 2019 Varang Nord.

Lindemann kolejną gwiazdą Wacken Open Air 2021

Kolejni wykonawcy są na razie trzymani w tajemnicy, ale skład na dodatkowy dzień imprezy zapowiada się imponująco.

" Od lat rozmawiamy z odpowiedzialnymi władzami o możliwości otwarcia pola festiwalowego przed czwartkiem - nie tylko dlatego, że nasi fani wielokrotnie zwracali się do nas z taką prośbą. "

- wyjaśnia współzałożyciel festiwalu Thomas Jensen.

" To, że nam się to udało, zawdzięczamy przede wszystkim naszym fanom, ponieważ przez ostatnie trzydzieści lat na naszym festiwalu zawsze zachowywali się wzorowo, nie pozostawiając w ten sposób miejsca na kontrargumenty. "

- dodaje jego partner Holger Hübner.



I to jest powód, dla którego środa jest od teraz oficjalną częścią Wacken Open Air 2021. Jest to dodatek do już zaplanowanego składu, co oznacza, że żaden występ nie zostanie przesunięty z regularnego programu festiwalu. Bilety na Wacken Wednesday będą ograniczone, ponieważ tylko jedna z trzech głównych scen zostanie otwarta w środę.



Wszyscy posiadacze biletów W: O: A 2021 zostali już poinformowani o możliwości zamówienia biletów na środę do Wacken w cenie 66,66 €. Dostępne będą również limitowane koszulki "Rise & Shine", gotowe do wysyłki od początku grudnia. Informacje o biletach znajdują się na stronie festiwalu. W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem partnerów turystycznych można kupić dodatkowe bilety za ich pośrednictwem.



Wacken Open Air to największy na świecie festiwal heavy metalowy. Pierwsza edycja w 1990 roku zgromadziła 800 odwiedzających. Obecnie ta liczba wzrosła do ponad 75 000 fanów z całego świata. Na kilka dni wieś Wacken licząca około 2000 mieszkańców zamienia się w trzecie co do wielkości miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. ICS Festival Service GmbH, jako wieloletni organizator festiwali, łączy obszary biznesowe związane z muzyką, takie jak zarządzanie zespołami, "Wacken Foundation", rezerwacja tras koncertowych, wydawnictwo muzyczne, podróże metalowe, merchandising i sprzedaż biletów. We współpracy z różnymi firmami partnerskimi, ta sieć jest źródłem kreatywnych rozwiązań i pomysłów, które rewolucjonizują doświadczenie festiwalowe każdego odwiedzającego, tworzą innowacje techniczne i tworzą niezwykłe koncepcje wydarzeń, takie jak Full Metal Cruise czy Wacken Winter Nights. Wacken Open Air 2021 odbędzie się w dniach 29 do 31 lipca 2021 roku, a premiera Wacken Wednesday 28 lipca 2021.

Z okazji Halloween organizatorzy Wacken Open Air 2021 ogłosili kolejne zespoły, które uświetnią przyszłoroczną edycję festiwalu. Wśród nich gwiazda światowego formatu.

