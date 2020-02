Lion’s Law, Saints&Sinners i Charage 69 zagrają w Krakowie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Uwielbiane przez polskich fanów kapele Lion’s Law, Saints&Sinners, Charage 69 w towarzystwie Bachora i The Sandals wystąpią na wyjątkowym koncercie w Krakowie.

Gwiazdy spod znaku Street Punk Oi! ciężko by było zobaczyć gdziekolwiek na jednej scenie, wiec krakowski koncert zapowiada się naprawdę wyjątkowo!

Lion’s Law, Saints&Sinners i Charage 69 w Krakowie

Na swój jedyny koncert do Polski przyjedzie niezwykle popularna na scenie oi! grupa Lion's Law z Paryża. Zespół w stosunkowo krótkim czasie szturmem podbił serca fanów na całym świecie. Początki istnienia zespołu datują się na kwiecień/maj 2012 roku. Wtedy to muzycy z takich formacji jak: Komintern Sect, Maraboots, Street Poison i Hard Times postanowili stworzyć coś nowego razem.

Ich debiutancki singiel "Watch'Em Die" zdobył entuzjastyczne recenzje, co zaowocowało podpisaniem kontraktu z Contra Records. W 2013 roku ukazała się pierwsza płyta "A Day Will Come".

Obecnie Lion’s Law zapowiada kolejny pełnowymiarowy album. Pierwszy singiel nosi nazwę "The Pain, The Blood & The Sword". Płyta ukaże się wiosną 2020 roku i będzie nosić tytuł "Cut The Rope".

Saints&Sinners pochodzą z Pragi i posiadają w Polsce również spore grono oddanych fanów. Kapela występuje w składzie DEGI — gitara, wokal, RYBÍZ — perkusja, chórki oraz PETR - gitara basowa, chórki. Ostatnia płyta zespołu, "Breakway" została wydana w 2016 nakładem KB Records.

Charage 69 to francuski zespół punk rockowy, jeden z bardziej popularnych w tym kraju, powstały w 1993 roku i grający do dziś. Gwiazdom towarzyszyć będą dwa rodzime składy: Bachor i The Sandals.

Lion’s Law, Saints&Sinners i Charage 69 w Krakowie: Data, miejsce, bilety

Koncert odbędzie się już 14 marca 2020 roku w krakowskim klubie Kwadrat. Start koncertu zaplanowany jest na godzinę 19:00

Ceny biletów prezentują się następująco: przedsprzedaż: 50 zł pierwsze 50 szt, następne bilety 70 zł w dniu koncertu 90 zł i można je kupić przez sieć Ticketmaster, eBilet, EMPIK i Going, a także w sklepach Media Markt, Empik i Saturn w całej Polsce.

