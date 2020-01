Lista koncertów, które odbędą się w Bielsku-Białej w 2020 roku [LINE-UP, DATY, MIEJSCA]

W zeszłym roku koncerty w Bielsku-Białej przyciągnęły tłumy ludzi. Tym razem sytuacja znowu się powtórzy. Ciekawe wydarzenia będą się odbywać przez cały rok, a do miasta przyjedzie wielu uznanych artystów.

Postanowiliśmy stworzyć listę najważniejszych imprez, które będą miały miejsce w Bielsku-Białej. Jesteście ciekawi, kiedy, gdzie i kto zagra? Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Kiedy, gdzie, kto zagra, ceny biletów

2020 rok zapowiada się bardzo ciekawie. Usłyszymy bowiem znane rockowe i metalowe zespoły. Poznajcie datę, miejsca i line-up koncertów w Bielsku-Białej.

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Styczeń 2020

2020-01-10 - RecklessRoses - GunsN'Roses Tribute Band - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-12 - 28. Finał WOŚP w Bielsku-Białej - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-17 - BluntRazor - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-18 - Soul Blast, Last of The Crown, Hate'sPeach - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-22 - Imperador Belial - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-24 - RASTAFAJRANT, ROCKER SOUL, HERTZ KLEKOT - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-25 - Young Igi - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-26 - MELECHESH, W.E.B., Selvans - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-01-30 - Projekt Żelbet + Czad Party - RudeBoy Club Bielsko-Biała

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Luty 2020

2020-02-09 - WisdomTrip - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-02-14 - Malik Montana - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-02-15 - NEWBREED, ONLY SONS - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-02-21 - AKURAT - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-02-22 - DESTROYERS + Hellhaim, Mlot Na Czarownice, Shadow Warrior - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-02-23 - Diabolical, DevilishImpressions, Dark Mirror OvTragedy - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-02-29 - Dezerter - RudeBoy Club Bielsko-Biała

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Marzec 2020

2020-03-06 - CRIMENA - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-07 - Zeamsone - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-08 - Hunter - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-14 - Łydka Grubasa i Zenek Kupatasa - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-15 - George Dyer Band - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-20 - Clödie, Lunatyk - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-21 - Kartky - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-27 - Beisides - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-28 - Bloodstock Metal 2 The Masses - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-03-29 - Riff Action Family - RudeBoy Club Bielsko-Biała

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Kwiecień 2020

2020-04-04 - Żabson - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-04 - SATARIAL - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-08 - The RisenDread - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-14 - Finsterforst, Lucifer's Child (Guitarplayer of RottingChrist), Sojourner, Countless Skies - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-17 - KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-18 - KIZO - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-19 - STORMTIDE - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-24 - Folk Metal Night – Radogost, Łysa Góra, Runika, Velesar - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-04-25 - ACID DRINKERS - RudeBoy Club Bielsko-Biała

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Maj 2020

2020-05-08 - Beyond The Event Horizon, Moanaa - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-05-09 - Bitwa o Bielsko - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-05-10 - BISHOPS GREEN, MISTER X, LITTLE BOY - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-05-16 - SZPAKU - RudeBoy Club Bielsko-Biała

2020-05-23 - Bloodstock Metal 2 The Masses - RudeBoy Club Bielsko-Biała

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Czerwiec 2020

2020-06-22 - SUBZERO, ADDITIONAL TIME - RudeBoy Club Bielsko-Biała

Listę będziemy uzupełniać na bierząco.

Koncerty 2020 Bielsko-Biała: Bilety na koncerty

Bilety na koncerty prawdopodobnie można nabyć za pośrednictwem stron internetowych wykonawców lub przed wejściem do klubu.

