Łydka Grubasa świętuje dwudziestolecie działalności. Z tej okazji planuje trasę [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Łydka Grubasa wyrusza w jubileuszową trasę "Żarty na bok, czyli XXL-ecie Łydki Grubasa". Sprawdźcie szczegóły koncertów!

Łydka Grubasa świętuje dwudziestolecie działalności

Zespół Łydka Grubasa świętuje dwudziestolecie działalności. Z tej okazji grupa zaprasza na jubileuszową trasę koncertową. By podkreślić wejście w dojrzałość, członkowie kapeli nazwali trasę "Żarty na bok, czyli XXL-ecie Łydki Grubasa".

Koncertowe tournée rozpocznie się w marcu i obejmie kilkadziesiąt miejscowości w całej Polsce.

Mamy w planach uraczyć Was absolutnie zabójczym zestawem utworów. Usłyszycie łydkowy crème de la crème, czyli najlepsze i najbardziej soczyste z dźwięków, które wykluły się w trakcie wszystkich lat naszej działalności. Pancerne przeboje, najbardziej żywiołowe, najbardziej wykręcone numery plus wiele niespodzianek, którymi postaramy się konkretnie zaskoczyć Publiczność. Chcemy, żeby na sali, na scenie i pod sceną doszło do absolutnej anihilacji.

– mówi Bartosz "Hipis" Krusznicki, wokalista Łydki.

Jak podkreślają członkowie zespołu, trasa stanowić też będzie podsumowanie pewnego rozdziału w jego historii.

Zawsze marzyliśmy o tym, żeby na pełen etat oddać się tworzeniu muzyki i graniu koncertów. Minęło już dwadzieścia lat. Udało nam się to zrealizować i oczywiście jesteśmy dumni z owoców naszej pracy, ale czujemy też odpowiedzialność i dług wobec naszej Publiczności. Do tego nawiązuje między innymi nazwa nowej trasy. Nie zamierzamy zmienić się teraz w kapelę pogrzebową, natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy pracować ze zdwojoną mocą, by jubileuszowe koncerty okazały się wyjątkowym przeżyciem nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla tych, którzy zdecydują się na nie przyjść.

– powiedział nam Artur "Carlos" Wszeborowski, basista.



Pierwszy etap trasy to wiosenne koncerty klubowe. Łydkę będzie można też zobaczyć na wielu scenach plenerowych w miesiącach letnich. Kulminacja trasy to jesień 2022 i weekend finałowy w grudniu.

Branża powoli odżywa po pandemii. My również mamy nadzieję, że uda się wreszcie solidnie pograć w pełnym wymiarze frekwencyjnym, bez obostrzeń i limitów. Zamiary mamy bardzo ambitne – mnóstwo koncertów, spośród których lwia część odbędzie się z udziałem sekcji dętej. Zespół szykuje właśnie w studiu specjalne nagrania z udziałem gości na rocznicę, a w planach jest również nagranie zawodowego koncertowego DVD. Szykuje się wspaniała trasa, Łydka będzie grać dla Was do upadłego. Zapraszamy na naszą XX-tkę, zagrajmy razem rock'and'rolla jak należy!

– mówi Marcin Koćmierowski, manager.

Łydka Grubasa – trasa XX-lecie (wiosna 2022). Daty, Miejsca, bilety

Część pierwsza zawita do następujących miast:

3.03 Oborniki Wielkopolskie

4.03 Żagań

5.03 Legnica

12.03 Przecław k/Szczecina

18.03 Zabrze

19.03 Łódź

25.03 Wrocław

26.03 Lubawka

1.04 Warszawa

2.04 Poznań

8.04 Koszalin

9.04 Bydgoszcz

10.04 Malbork

22.04 Opole

23.04 Bielsko-Biała

24.04 Kielce

29.04 Toruń

30.04 Gdynia

Informacje o biletach znajdziecie na poszczególnych wydarzeniach oraz na stronie zespołu lydkagrubasa.pl