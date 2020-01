M'era Luna 2020: Kto wystąpi na tegorocznej edycji festiwalu?

M’era Luna odbywa się corocznie w niemieckim Hildesheim na terenie dawnej brytyjskiej bazy lotniczej. Tegoroczny festiwal odbędzie się po raz 21.

M’era Luna 2020

Festiwal M’era Luna odbywa się na dwóch scenach. Większa znajduje się na wolnym powietrzu, mniejsza na terenie byłego hangaru lotniczego. Na festiwalu króluje muzyka w klimatach dark independent, gothic metal, rocka gotyckiego oraz electro.

21. festiwal M'era Luna odbędzie się w dniach 8–9 sierpnia 2020 roku na lotnisku Hildesheim-Drispenstedt w Niemczech.

Pierwsza edycja festiwalu edycja odbyła się w 2000 roku. Festiwal corocznie przyciąga około 25 tysięcy fanów mrocznej muzyki.

W chwili obecnej M’era Luna jest jednym z największych festiwali europejskich, zaraz po Wave Gotik Treffen propagujących muzykę z gatunków: wave oraz gothic.

M’era Luna 2020: Line-up

Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle ciekawie. Wśród headlinerów znalazły się bowiem zespoły ASP vs. The Little Big Men, Danzig oraz The Sisters Of Mercy.

Pełny line-up prezentuje się następująco:

Adam Is A Girl

Aeverium

Ambassador21

ASP vs. The Little Big Men

Blutengel

Chrom

Coma Alliance

Covenant

Danzig

Diorama

Faderhead

Feuerschwanz

Front Line Assembly

Haujobb

Hell Boulevard

Holygram

Megaherz

Nachtmahr

Nitzer Ebb

Noisuf-X

Ost+Front

Oul

Qntal

Rave The Reqviem

Rotersand

Schandmaul

Schattenmann

Solitary Experiments

Soman

The Beauty Of Gemina

The Cassandra Complex

The Crüxshadows

The Lord Of The Lost Ensemble

The Mission

The Sisters Of Mercy

Then Comes Silence

Tyske Ludder

Unzucht

VNV Nation Classical

M’era Luna 2020: Bilety

Pierwsze trzy pule festiwalowych biletów zostały już wyprzedane. Czwarta pula w cenie 110 Euro jest jeszcze dostępna.

Informacje na temat kempingu i noclegów znajdziecie na stronie festiwalu.

