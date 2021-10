MONO INC. w Polsce. Gwiazdy niemieckiej sceny goth rockowej zagrają jeden koncert

W ubiegłym roku MONO INC. ogłosili trasę "Book of Fire" która niestety nie doszła do skutku ze względu na sytuację pandemiczną w Europie. Fani zespołu nie muszą się jednak martwić. Grupa zapowiedziała właśnie przyszłoroczne tournée pod nazwą "Book of Fire 2022", czyli de facto przeniosła na przyszły rok koncerty planowane na rok bieżący. Do i tak długiej listy planowanych imprez dodano również kilka nowych pozycji.

MONO INC. w Polsce

MONO INC. należy do czołówki niemieckiej sceny dark rockowej. Tuż po stadionowej trasie u boku Unheilig w 2010 roku formacja zaczęła koncertować na największych obiektach w Niemczech, co zaowocowało wzrostem popularności w zawrotnym tempie. Kwartet współpracował m.in. Tilo Wolffem (Lacrimosa), Joachimem Wittem czy Chrisem Charmsem (Lord of the Lost). Efektem tych współprac hymn sceny gotyckiej "Children of the Dark", który znalazł się na płycie "Together Till the End".

Na przestrzeni ponad 20-letniej działalności zespół wydał 11 albumów, a za sprawą ostatniego z nich – "The Book of Fire" – trafił na listę najlepiej sprzedających się albumów w Niemczech.

Ostatni raz kapela gościła w Polsce 14 lipca 2013 roku, podczas dwudziestej edycji festiwalu Castle Party.



MONO INC. zagra w przyszłym roku w Polsce. Data, miejsca, koncerty

Grupa zagra 7 kwietnia 2022 w warszawskiej Progresji. Bilety można kupić na stronie klubu oraz na Biletomat.pl.