Machine Head i Amon Amarth na jedynym koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Machine Head i Amon Amarth przyjadą do Polski na jedyny koncert. Na scenie towrzyszyć im będzie również The Halo Effect.

Grupy Machine Head, Amon Amarth i The Halo Effect przyjadą do Polski w ramach trasy "Vikings and Lionhearts Tour".

Machine Head i Amon Amarth w Polsce

W 2021 roku Machine Head celebruje 30-lecie istnienia oraz 18-lecie jednego z najważniejszych albumów w dorobku, "Through The Ashes Of Empires". Od 2019 roku w składzie zespołu gra nasz rodak, lider Decapitated, Wacław "Vogg" Kiełtyka.

Jeden z najsłynniejszych Polskich gitarzystów zadebiutował w szeregach popularnego groove / thrashowego zespołu w ramach jubileuszowej trasy po Europie, na której Machine Head świętowało 25-lecie wydania "Burn My Eyes". W Machine Head oprócz Robba i Vogga znajdziemy także basistę Jareda MacEacherna i bębniarza Matta Alstona.

Wacław Kiełtyka zachęcił swoich fanów do uczestnictwa w koncertach:

W Machine Head oprócz Robba i Vogga zobaczymy także basistę Jareda MacEacherna i bębniarza Matta Alstona. Podczas koncertu zobaczymy także szwadzki Amon Amarth oraz The Halo Effect, czyli rozwijający się projekt byłych muzyków grupy In Flames.

Machine Head i Amon Amarth w Polsce. Data, miejsce, bilety

Ikony światowej sceny metalowej - Machine Head i Amon Amarth zagrają kilkanaście koncertów w Europie. W ramach wspólnej trasy odwiedzą także Polskę.

Kapele zagrają w Krakowie już za niespełna rok, 18 września 2022 roku, w krakowskiej TAURON Arenie.

Bilety na koncert trafią do sprzedaży już w piątek, 5 listopada (11:00) na Sklep Knock Out (druki kolekcjonerskie)