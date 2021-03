Majowe koncerty Skunk Anansie się nie odbędą. Muzycy wydali oświadczenie

Grupa Skunk Anansie ma w Polsce wielu oddanych fanów. Można było się o tym przekonać podczas festiwalu Pol'and'Rock, na którym formacja wystąpiła w 2019 roku. Podczas koncertu pod sceną bawiły się setki tysięcy ludzi. I to jak się bawiły! Kolejne możliwości spotkania z charyzmatyczną Skin w Polsce miały pojawić się w listopadzie 2020 roku. Niestety, żaden z koncertów się nie odbył ze względu na koronawirusa.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie nadal nie pozwala na organizację imprez masowych. Kolejne trasy i festiwale są odwoływane lub przekładane. Nie inaczej musieli postąpić muzycy ze Skunk Anansie, którzy byli zmuszeni po raz drugi przełożyć tourne.

Skin i jej ekipa mieli świętować swoje 25-lecie trasą "Celebrating". W jej ramach zespół miał pojawić się w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w listopadzie 2020 roku, jednak do żadnego z koncertów nie doszło. Wydarzenia zostały przełożone na maj 2021, a do Polskich miast, które miała odwiedzić kapela, dołączyła jeszcze Łódź i Kraków. Jednak także te koncerty nie odbędą się w planowanym terminie. Muzycy wydali oświadczenie, w którym uspokoili fanów i podali nowe daty występów.

Dla niektórych z Was może to być zaskoczeniem, ale z przykrością musimy przełożyć daty naszych koncertów. Jesteśmy niewiarygodnie rozczarowani, że nie spotkamy się z Wami przez całe lato, ale naszym priorytetem jest bezpieczeństwo nas wszystkich. Zaufajcie nam, to była dla nas ostateczność.