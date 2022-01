Maneskin odwołał zaplanowane koncerty. Co z polskim występem?

Ze względu na obecny stan pandemii COVID-19, zespół Maneskin musi przełożyć terminy koncertów w Europie w ramach trasy „Loud Kids on Tour’22”, w tym planowany na 15 lutego koncert w Warszawie. Posiadacze biletów otrzymają informację o nowych terminach do 1 marca.

Pandemia nadal nie daje za wygraną, a w kolejnych krajach wprowadzane są nowe obostrzenia, dlatego Maneskin postanowił przełożyć swoje koncerty. Priorytetem dla zespołu jest zagwarantowanie wszystkim całkowitego bezpieczeństwa, z determinacją do kontynuowania trasy, na którą z niecierpliwością czekają wszyscy fani.

W poście ogłaszającym przełożenie trasy, Måneskin powiedzieli:

Bardzo nam przykro, że musimy przełożyć całą trasę ze względu na obecną sytuację. Bardzo, bardzo nam przykro. Dużo pracowaliśmy nad tą trasą, wszystko było przygotowane, gotowe do startu, ale niestety w ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy złe wieści na temat pojemności aren, i innych tego typu rzeczy. Nie możemy zagwarantować wszystkich koncertów, ponieważ każdy kraj ma własne zasady i, oczywiście, musimy się ich trzymać, ponieważ chcemy zagrać koncerty zachowując całkowite bezpieczeństwo. Bardzo nam przykro i mamy nadzieję, że będziemy mogli jak najszybciej poinformować was o nowych terminach. Dziękujemy za cierpliwość i wsparcie, wszyscy jesteśmy w tym razem, więc musimy się tylko trzymać, ale wrócimy, przysięgamy, i będzie jeszcze lepiej. Kochamy was!