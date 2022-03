Maneskin musiał przełożyć swoje koncerty obiecując jednocześnie, że niebawem poznamy nowe daty koncertów. W końcu kapela powróciła z dobrymi wieściami. Kiedy zobaczymy Maneskin na żywo w Polsce?

Maneskin ogłosił nową datę koncertu w Polsce. Kiedy zobaczymy zespół na żywo?

Europejska część trasy "The Loud Kids" została przeniesiona na wiosnę 2023. W Polsce Maneskin zagra 12 maja 2023 – Warszawa, COS Torwar. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność.

Przy okazji ogłoszenia nowych dat koncertów zespół opublikował oświadczenie:

Jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc w końcu powiedzieć, że nasza trasa LOUD KIDS stała się o wiele głośniejsza, prawdziwie światowa. Oczywiście bardzo trudno jest ogłaszać komunikaty, gdy w Ukrainie trwa przerażająca wojna i cierpią niewinni ludzie. Jesteśmy zdruzgotani i solidaryzujemy się z wszystkimi obywatelami Ukrainy. Ze względu na decyzje władz, które wpływają na życie tak wielu niewinnych ludzi, nasze koncerty w Rosji zostają odwołane. Wszyscy musimy stać razem na rzecz pokoju, teraz i zawsze.

Fot. materiały prasowe

Maneskin nie może narzekać na brak zainteresowania. W ciągu zaledwie dwóch godzin wszystkie europejskie koncerty z ich trasy zostały wyprzedane, co jeszcze bardziej umocniło ich pozycję. W ostatnich miesiącach Måneskin pobił szereg rekordów, stając się między innymi pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki („Beggin’” i „I Wanna Be Your Slave”) w Top 10 w UK.