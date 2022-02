Maria Peszek wyrusza w trasę koncertową "J*bię to wszystko. Wiosna nareszcie!" [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Maria Peszek jest znana ze swej bezkompromisowości i odważnego wyrażania poglądów. Autorka przejmujących i bezkompromisowych tekstów poruszających tematy religijności, polskości, tradycyjnych ról społecznych, niejednokrotnie wstrząsających polską opinią publiczną ogłosiła trasę koncertową.

Maria Peszek zagra siedem wyjątkowych wiosennych koncertów. Po raz pierwszy na żywo zabrzmi pełen materiał z najnowszej, gorąco przyjętej przez fanów i okrzykniętej płytą roku przez tygodnik Polityka, płyty artystki – "Ave Maria". Marii towarzyszyć będzie band w składzie Kamil Pater, Jacek Prościński i Olo Walicki.

Wszystkim nam brakuje światła, oddechu, wspólnego bycia razem. J*BIĘ TO WSZYSTKO. WIOSNA NARESZCIE ! to szansa na to właśnie. Chodźcie.