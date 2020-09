Maria Peszek zagrała w Krakowie. "Nie ma nowych piosenek, bo te są niestety ciągle aktualne" [ZDJĘCIA]

Największy festiwal w Polsce - Lato na Fortach w Krakowie trwa w najlepsze. Do tej pory mogliśmy wysłuchać i zobaczyć aż 22 czołowych polskich artystów, ale na tym oczywiście nie koniec.

13 września 2020 w Fortach Kleparz po raz pierwszy wystąpiła Maria Peszek. Artystka po dłuższej przerwie wraca do koncertowania. Koncerty w ramach "Sorry Polsko Super Tour" były zaplanowane na wiosnę, jednak z powodu pandemii koronawirusa nie doszły do skutku.

Na tę trasę Peszek przygotowała specjalną odezwę do swoich fanów:

"

sorry polsko to będzie dobry rok

będziemy śpiewać i tańczyć

wbrew wszystkiemu

będziemy robić to, co razem umiemy najlepiej

krzyczeć !

im ciemniej wkoło, tym głośniej

sorry polsko nie ma nowych piosenek

bo te są niestety ciągle aktualne

bo właśnie ich chcecie słuchać i chcecie koncertów

mówicie, że teraz są wam jeszcze bardziej potrzebne

mi też

muzycznie to zupełnie nowe otwarcie

super trio: Kuba Staruszkiewicz, Pat Stawiński i Kamil Pater

przynoszą nową jakość i nowe aranże

trzech gniewnych ludzi i ja

super maria i super band

sorry polsko, ale wracamy jeszcze lepsi

to będzie super rok z SORRY POLSKO SUPER TOUR

chodźcie, na ulice, potańczyć i pokrzyczeć

i na koncerty, do nas

będzie super.

#sorrypolskosupertour

#imciemniejtymgłośniej "