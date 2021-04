Sprawdźcie, kiedy i gdzie odbędą się koncerty Me and that Man.

Po 3 letniej przerwie zespół Me And That Man wystąpi ponownie z Johnem Porterem na kilkunastu letnich koncertach w całej Polsce. Kiedy wystartuje trasa koncertowa?

Nergal i John Porter znowu razem na scenie! Me and that Man ogłosił letnią trasę koncertową

Me and That Man to zespół, który powstał z inicjatywy lidera Behemoth, Adama "Nergala" Darskiego. Krytycy określają ich muzykę jako połączenie rocka, mrocznego bluesa, folku i country. Grupa powstała w 2016 roku. Debiutancki album formacji nosił tytuł "Songs of Love and Death" i ukazał się 24 marca 2017 roku. Kiedy będziemy mogli posłuchać piosenek Me and That Man na żywo?

Me and that Man: letnia trasa koncertowa 2021

6 sierpnia Wrocław - HotSpot

7 sierpnia Katowice - Plener P23

8 sierpnia Kraków - Nowa Rezydencja

12 sierpnia Poznań - SkwerPlay

13 sierpnia Warszawa - Letnia Scena Progresji

27 sierpnia Olsztyn - Amfiteatr

29 sierpnia Gdańsk - B90

11 września Aleksandrów Łódzki - Summer Dying Loud

W marcu 2020 zespół wydał drugą płytę "New Man, New Songs, Same Shit vol.I" na której pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata muzyki (m.in. Corey Taylor, Jorgen Munkeby, Niklas Kvarforth, Ihsahn, Jerome Reuter, Sivert Hoyen).

Adam Nergal Darski określił M&TM jako nowy ekscytujący etap w swoim życiu, który buduje most pomiędzy dwoma światami: ekstremalną sceną z której się wywodzi i zupełnie nowym obszarem, pełnym cieni i znaków zapytania. Muzykę M&TM opisał jako rodzaj wędrówki, podczas której człowiek staje twarzą w twarz ze swoimi demonami.