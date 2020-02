Metal Hammer Festival 2020 ogłosił kolejne gwiazdy imprezy

Tegoroczny Metal Hammer Festival zapowiada się naprawdę wyjątkowo! W poprzednich latach na imprezie mogliśmy zobaczyć największe metalowe gwiazdy takie jak Tool, Korn czy Judas Priest. Impreza odbędzie się 4 czerwca 2020 roku w katowickim Spodku.

Metal Hammer Festival 2020: Kto zagra na wydarzeniu?

Główną gwiazdą dziewiątej edycji festiwalu będzie amerykańska grupa Deftones, nazywana często mianem "Radiohead metalu". Oprócz ekipy wokalisty Chino Moreno na festiwalu zobaczymy też inne zagraniczne i polskie gwiazdy. Organizatorzy ogłosili właśnie, że do line-upu dołączyli Therapy? oraz 1One.

Therapy? wystąpi na Metal Hammer Festival 2020

Ponad 30 lat na scenie bez przerwy, ponad 2 mln sprzedanych płyt i charakterystyczne brzmienie, o którym sam zespół mówi, że jest to po prostu hałaśliwa muzyka rockowa. Kolejnym zespołem, który wystąpi na Metal Hammer Festival, będzie formacja z Irlandii Północnej - Therapy?

Grupa powstała w 1989 roku i początkowo inspirowała ją twórczość takich formacji jak Sonic Youth, Fugazi, Motorhead, The Stooges czy Public Enemy. Zespół zadebiutował w 1991 roku za sprawą krążka "Babyteeth", ale prawdziwy przełom przyszedł 3 lata później wraz z premierą płyty "Troublegum", z której to pochodziły takie hity jak np. "Nowhere" czy "Trigger Inside", a sam album nominowany został do prestiżowej nagrody Mercury Prize.

Finalnie w dyskografii formacji znajduje się 15 płyt studyjnych, z czego ostatnia, "Cleave" ukazała się w 2018 roku. A już 13 marca wydany zostanie album "Greates Hits (The Abbey Road Session)",na potrzeby którego, kapela raz jeszcze nagrała swoje największe przeboje.

Od samego początku działalności zespół tworzyła dwójka muzyków: wokalista i gitarzysta Andy Cairns oraz basista Michael McKeegan, a funkcję perkusisty pełni obecnie Neil Cooper i to właśnie w takim składzie trio zaprezentuje się polskiej publiczności.

Metal Hammer Festival 2020: Bilety

Bilety na wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Można je nabyć na stronach www.shop.metalmind.com.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl i www.biletin.pl.

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

loża - 400/ 420 zł

sektory czerwone H, J – 300/ 320 zł

sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu – 260/ 280 zł

sektory niebieskie od XI rzędu – 199/ 219 zł

płyta – 220/ 240 zł

