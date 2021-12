Metal Hammer Festival 2022. Kolejne gwiazdy potwierdzają swój udział w wydarzeniu

13 lipca 2022 roku w katowickim Spodku odbędzie się Metal Hammer Festival. Oprócz głównej gwiazdy, którą jest amerykańska formacja Deftones, na festiwalu wystąpi również grupa Therapy? oraz brytyjska wokalistka i multiinstrumentalistka A.A. Williams. Właśnie poznaliśmy kolejne gorące nazwiska, które pojawią się na przyszłorocznej edycji wydarzenia.

Kolejne gwiazdy potwierdzają swój udział w Metal Hammer Festival 2022

Jak właśnie potwierdzili organizatorzy, do składu Metal Hammer Festival 2022 dołączą również Ugly Kid Joe oraz Unto Others.

Ugly Kid Joe zdobył sławę wydając EP-kę w 1991 roku, którą następnie ugruntował debiutancką płytą "America's Least Wanted" z 1992 roku. To właśnie na niej znalazł się evergreen Ugly Kid Joe - przeróbka folkowej ballady "Cat's In The Cradle". Kapelę zaszczycił gościnnym udziałem na albumie sam Rob Halford. Potem zespół wspomagali jeszcze niezapomniany Lemmy, czy jego kumpel z Motörhead, Phil Campbell. Grupa wydała 4 studyjne płyty, w tym przebojowy krążek "America's Least Wanted", które sprzedały się w ponad 5 mln egzemplarzy.

Unto Others jest jedną z najbardziej ekscytujących młodych formacji na muzycznej scenie. Zespół ten powstał w 2017 roku pod nazwą Idle Hands, a już rok później ukazała się świetnie przyjęta EPka "Don't Waste Your Time". Ta amerykańska grupa, łącząc gotycki heavy metal z punkową furią, stworzyła nową, świeżą jakość, co najlepiej słychać na ich pierwszej studyjnej pełnowymiarowej płycie, "Mana" (2019). We wrześniu tego roku ukazał się drugi album grupy, "Strength", który jest jeszcze bardziej dojrzałą kontynuacją unikalnego stylu zespołu.

Metal Hammer Festival 2022. Bilety na wydarzenie

Wszystkie bilety zakupione na festiwal, który miał odbyć się 26 czerwca 2021 oraz w pierwotnym terminie w 2020 roku, zachowują swoją ważność na nową datę imprezy w 2022 roku.

Ceny biletów w przedsprzedaży oraz w dniu koncertu wyglądają następująco:

Loża - 400/ 420 zł

Sektory czerwone H, J – 300/ 320 zł

Sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu – 260/ 280 zł

Sektory niebieskie od XI rzędu – 199/ 219 zł

Płyta – 220/ 240 zł

Bilety do nabycia na stronach: shop.metalmind.com.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.biletin.pl