"Metal w czasach zarazy". Martwa Aura, Kult Mogił i inni zagrają w Krakowie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W czasie gdy branża koncertowa w Polsce pozostawała zamrożona z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy, by przetrwać, stwarzali możliwość zakupu biletów in blanco. Gdy koncerty na nowo ruszyły, nadszedł czas, by wykorzystać zakupy.

Metal w czasach zarazy: Kto zagra?

Już na początku sierpnia w krakowskim klubie ZetPeTe wystąpią cztery polskie formacje: Martwa Aura, Kult Mogił, Brüdny Skürwiel i Old Skull.

Martwa Aura to coraz bardziej znacząca nazwa na krajowej scenie. W przededniu wydania nowej płyty zawita po raz kolejny do Krakowa. Kult Mogił, zamiast podążać za trendami modnego grania, zmierza w przeciwnym kierunku, cofając się do korzeni death metalu. Na scenie towarzyszyć im będą przedstawiciele oldschoolowego metalu, grupa Brudny Skurwiel oraz Old Skull - nowy twór, który doświadczeni muzycy.

Metal w czasach zarazy: Data, miejsce, bilety

Koncert odbędzie się 7 sierpnia 2020 w Krakowskim klubie ZetPeTe. Start planowany jest na godzinę 18:00. Bilety w przedsprzedaży kosztują 50 zł, w dniu koncertu 60 zł.

W związku z zaleceniami sanitarnymi:

uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub zachowania społecznego dystansu 2m

w klubie dostępna jest ograniczona ilość miejsc

na terenie koncertu umieszczone zostaną pojemniki ze środkami dezynfekującymi

