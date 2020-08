"Metal w czasach zarazy". Martwa Aura, Kult Mogił i inni zagrali w Krakowie [ZDJĘCIA]

W czasie gdy branża koncertowa w Polsce pozostawała zamrożona z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy, by przetrwać, stwarzali możliwość zakupu biletów in blanco. Gdy koncerty na nowo ruszyły, nadszedł czas, by wykorzystać zakupy.

"Metal w czasach zarazy" w Krakowie

W ramach akcji "Metal w czasach zarazy" 7 sierpnia 2020 roku w krakowskim ZetPeTe zagrali Martwa Aura, Kult Mogił, Brudny Skurwiel oraz Old Skull.

Martwa Aura to coraz bardziej znacząca nazwa na krajowej scenie. W przededniu wydania nowej płyty zawitała po raz kolejny do Krakowa. Grupa pochodzi z Poznania i wykonuje katastroficzno - depresyjny black metal. Po dobrze przyjętym debiucie "Contra Mvndvm, Contra Vitae", Martwa Aura powraca ze splitem z Odour of Death zatytułowanym "Credo In Mortem".

Kult Mogił, zamiast podążać za trendami modnego grania, zmierza w przeciwnym kierunku, cofając się do korzeni death metalu. Na scenie towarzyszyli im przedstawiciele oldschoolowego metalu Brudny Skurwiel oraz doświadczeni muzycy z Old Skull.

Spontaniczna akcja "Metal w czasach zarazy", z biletami "blind bird", był wielką niewiadomą, a jednak spotkała się z ogromnym odzewem fanów mocnych brzmień.

Pod egidą inicjatora akcji - firmy Left Hand Sounds światło dzienne ujrzała również składanka, zatytułowana "Metal w czasach zarazy". Na jej potrzeby materiał dostarczyli między innymi In Twilight's Embrace, Martwa Aura, Mord'A'Stigmata, Whalesong, Dagorath i Owls Woods Graves. Premiera wydawnictwa odbyła się 18 maja 2020 roku za pośrednictwem platformy Bandcamp.

