Metalmania 2020 w Warszawie odwołana. Co dalej z festiwalem?

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany nam wszystkim. Trzeba było zrezygnować z urlopów, spotkań ze znajomymi czy świąt w rodzinnym gronie. Niektórzy stracili prace, a nawet wieloletnie działalności. Artyści przez długie tygodnie byli pozbawieni możliwości koncertowania, a wszystkie wydarzenia muzyczne w Polsce do końca lata zostały odwołane. Podobnie stało się z Metalmanią.

Metalmania 2020 odwołana

To miało być prawdziwe święto metalu. Metalmania 2020 miała powrócić w nowej formule i miejscu. Festiwal przeniesiono ze Śląska do Warszawy, a koncerty miały odbyć się po raz pierwszy na świeżym powietrzu. Wśród wykonawców, którzy zapowiedzieli swoje występy była legenda black metalu - Mayhem, Candlemass, At The Gates czy Razor.

Niestety organizatorzy poinformowali, że mimo nowych wytycznych dla imprez masowych ustalonych przez rząd, festiwal się nie odbędzie.

" Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie oraz odgórne wytyczne władz niestety uniemożliwiają organizację tego festiwalu na poziomie, który zadowoliłby nas jako organizatorów, artystów, a przede wszystkim Was - fanów i uczestników festiwalu. Z żalem musieliśmy podjąć decyzję o odwołaniu tego festiwalu, ale w obliczu obecnych warunków i rzeczywistości, z jaką przyszło się mierzyć każdemu z nas, jest to jedyna słuszna i uczciwa decyzja, jaką mogliśmy podjąć. "

Bilety na wydarzenie można zwracać w punktach, w których zostały kupione.

Niestety w przeciwieństwie do innych festiwali takich jak Mystic, Orange Warsaw, Pol'and'Rock, Summer Dying Loud czy Open'er, Metalmania nie otrzymała nowej daty. Aktualnie nie posiadamy informacji, czy impreza odbędzie się w 2021 roku.