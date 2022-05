28 edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na lotnisku Czaplinek - Broczyno, 7 kilometrów od Czaplinka, w województwie zachodniopomorskim. Co tydzień organizatorzy imprezy informują o kolejnych artystach, którzy wystąpią na festiwalu. Kto dołączył do line-upu?

Metalowe i rockowe gwiazdy na Pol'and'Rock Festival. Kto dołączył do line-upu?

Na Pol'and'Rock Festival wystąpi ukraiński zespół grający progresywny groove metal - Jinjer. Po raz pierwszy grupa miała wystąpić na Najpiękniejszym Festiwalu Świata w 2020 roku - wreszcie przyszedł czas na ich występ na Dużej Scenie Pol’and’Rock Festival.

Ostre, drapieżne, doprowadzone do perfekcji brzmienie, które łączy progresywny groove metal i metalcore z elementami inspirowanymi muzyką reggae, funkiem, a nawet jazzem, firmowane marką Jinjer jest znane na całym świecie. Najpierw na rynku pojawiła się EPka „Micro”, na której znalazło się pięć świetnych kawałków w tym utwory „Ape” i „Perennial”. W tym samym roku ukazał się album „Macro”. Wideo do „Retrospection”, pierwszego singla promującego album ‘Macro”, miało premierę w lutym tego roku, a kapela zapowiedziała trasy koncertowe po Stanach Zjednoczonych, Australii i Ameryce Południowej.

Oglądaj

Grają mocno, bezkompromisowo, ale też przebojowo. Kashell, wspólny projekt AbradAba oraz muzyków zespołu Coma, dołącza do line-upu Małej Sceny 28 edycji Pol'and'Rock Festival.

Kashell to zespół stworzony przez Marcina (AbradAba) Martena oraz muzyków zespołu Coma: Dominika (Witosa) Witczaka, Marcina (Kobeza) Kobzę, Rafała (Matusza) Matuszaka i Adama (Von Marszala) Marszałkowskiego.

Oglądaj

Gitarzystka, piosenkarka, songwriterka - Laura Cox, pół Francuzka, pół Angielka dołącza do line-upu Dużej Sceny Najpiękniejszego Festiwalu Świata!

Urodziła się we Francji, w 1990 roku. Swoją karierę rozpoczęła w 2008 roku od publikowania na swoim kanale na YouTubie coverów popularnych rockowych hymnów oraz solówek gitarowych. Po sukcesie, jaki odniosła na YouTubie została wokalistką, gitarzystką i liderką zespołu Laura Cox Band, który założyła w 2013 roku w Paryżu. Ich pierwszy album, Hard Blues Shot (2017), okazał się hitem - w zaledwie kilka miesięcy w samej Francji sprzedał się w 10 000 kopii. Dwa lata później, po setkach koncertów w całej Europie na ogromnych arenach oraz festiwalach muzycznych, Laura Cox powróciła ze swoim drugim wydawnictwem “Burning Bright”.

Oglądaj

Formacja Voo Voo wielokrotnie gościła nie tylko na deskach sceny Najpiękniejszego Festiwalu Świata, ale też trudno sobie wyobrazić sobie Finały WOŚP bez udziału kapeli Wojtka Waglewskiego.

Założona w 1985 roku kapela pięciokrotnie prezentowała się przed publicznością Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Muzycy tworzący Voo Voo zadebiutowali podczas festiwalu w Jarocinie, a ich pierwsza płyta ukazała się w 1986 roku. Kapela ma na koncie imponujące 28 wydawnictw oraz 9 płyt nagranych podczas występów na żywo. Zespół w wyjątkowy sposób uczcił swoje ćwierćwiecze: na dwóch płytach znalazły się dwa występy Voo Voo z Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Pierwszy z koncertów, nagrany w 2004 roku występ, prezentuje hipnotyzujące połączenie jazzu i transu, okraszone sporą porcją mistrzowskich gitarowych improwizacji. Z kolei druga płyta zawiera koncert Voo Voo z 2009 roku, kiedy dla zgromadzonej przed Dużą Sceną publiczności muzycy zagrali surowsze, przywodzące na myśl rock’and’rollowe granie rodem z lat 80 utwory. Najświeższe wydawnictwo zespołu ukazało się w 2020 roku.

Już wcześniej ogłoszono, że na festiwalu zobaczymy Gwar, The Exploited, King Gizzard & the Lizard Wizard, Wof Alice jak również Clutch, Tagada Jones, Wolf Alice oraz Organka. Do składu dołączyły zespoły Fun Lovin' Criminals, STAKE oraz Kirszenbaum.