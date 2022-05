Metalowy festiwal w Polsce odwołany. Jak można zwrócić bilety?

Organizatorzy Metal Hammer Festival poinformowali, że impreza zostanie odwołana. Przeczytajcie oświadczenie, w którym wyjaśniono, jak można zwrócić bilety zakupione na festiwal.

Będziecie musieli zmienić swoje koncertowe plany. Metal Hammer Festival nie odbędzie się, o czym poinformowali organizatorzy:

Deftones również wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

Ze względu na trudności logistyczne nasz przyjazd do Rumunii oraz do Polski okazał się niemożliwy do zrealizowania. Zrobimy jednak wszystko, aby do Was wkrótce powrócić!