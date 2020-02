Wybieracie się na Open'er Festival 2020? Jeśli tak, to na pewno zainteresuje Was informacja o nowych ogłoszeniach organizatorów. Impreza wystartuje już 1 lipca i potrwa do 4 lipca 2020. Oprócz koncertów artystów reprezentujących różne style muzyczne, na festiwalowiczów czekają wystawy, pokazy mody, specjalne strefy partnetów imprezy oraz panele dyskusyjne.

Open'er Festival 2020: Charli XCX i Clairo dołączają do line-upu

1 lipca 2020 zagra Charli XCX, która promuje swój album "Charli'' z 2019 roku. Jedna z najbardziej oryginalnych artystek alternatywnego popu ostatnich lat wystąpi na Orange Main Stage.

Natomiast 2 lipca 2020 wystąpi amerykańska wokalistka Clairo. Kilkanaście dni temu odebrała nagrodę w kategorii Best New Act In the World podczas NME Awards. Dziewczyna ma na swoim koncie album ''Immunity'' z 2019 roku.

Open'er Festival 2020: Line-up, bilety

Już w lipcu 2020 na imprezie wystąpią m.in. Taylor Swift, The Cure i Kedrick Lamar. Festiwalowicze będa mogli również zobaczyć Thoma Yorke'a oraz Twenty One Pilots. Co więcej usłyszymy Foals, Inhaler oraz The Chemical Brothers, który zamknie festiwal.

Ceny karnetów do 8 czerwca 2020 lub do wyczerpania puli:

Karnet 4 DNI - 619 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 719 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 439 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 509 PLN

Bilet jednodniowy - 299 PLN

