Mocny, polski akcent na Wacken Open Air. Kto zagra na festiwalu?

U Adama Darskiego dzieje się ostatnio naprawdę dużo. Muzyk co rusz raczy swoich fanów nowymi piosenkami i zapowiedziami nowych koncertów.

Mocny, polski akcent na Wacken Open Air

19 listopada 2021 roku ukazała się kolejna płyta Me And That Man zatytułowana "New Man, New Songs, Same Shit vol. 2". Na płycie pojawiło się wielu gości specjalnych, wśród których nie zabrakło oczywiście Johna Portera. Zespół nie osiadł jednak na laurach i wypuścił również nowy singiel "Fight".

Ogłoszona została również zimowa trasa po Polsce, a 12 grudnia najsłynniejszy metalowy festwial - Wacken Open Air zapowiedział występ Nergala i spółki w 2022 roku.

Kolejne metalowe zespoły potwierdzają swój udział w Wacken Open Air

Organizatorzy Wacken Open Air zapowiedzieli, że w przyszłym roku na festiwalu zagrają między innymi Slipknot, Judas Priest, obchodzący swój 25. jubileusz istnienia In Extremo, Limp Bizkit, Rose Tattoo, As I Lay Dying, Lacuna Coil, Gwar, Death Angel, Thundermother, Phil Campbell and The Bastard Sons, All Hail The Yeti, Wolves In The Throne Room, Crypta, Mercyful Fate, Hämatom, Kissin'Dynamite, Moonspell, Einherjer, Wind Rose, Nothgard, Belphegor, MORK, KAMPFAR, Pestilence, Rotting Christ, Vomitory, GAEREA, Overkill, At The Gates, Tiamat, Ill Nino, Suicidal Angels, Cadaver, Brian Downey's Alive And Dangerous, Indian Nightmare, Vulture i Implore.

Tym razem do składu prócz Me And That Man dołączyli:

Stratovarius

Clutch

Soen

Butcher Babies

Black Inhale

Dope

Dead Label

Micheal Monroe

The Rise Of Mictlan

Przyszłoroczna impreza odbędzie się w dniach 04 - 06 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji na temat Wacken Open Air, jak również wszystkie potwierdzone występy można znaleźć na stronie: www.wacken.com.