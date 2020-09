Mrozu w Krakowie. Zobaczcie jak wypadł na żywo twórca hitu "Jak nie my to kto" [ZDJĘCIA]

Ostatni weekend września kończy festiwal Lato na Fortach. Impreza odbywała się od połowy lipca 2020 roku na dziedzińcu klubu Forty Kleparz w Krakowie. 25 września scena należała do Mroza, który kontynuuje - przerwaną przez pandemię - trasę promującą album "Aura".

W ramach cyklu #LatoNaFortach zagrają jeszcze Happysad (sobota, 26 września) oraz Nosowska (niedziela, 27 września). Organizatorzy koncertów dbają, by na imprezach było bezpiecznie, z zachowanym dystansem społecznym oraz zgodnie z aktualnymi obostrzeniami.



Mrozu to producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów, który łączy blues, soul i rock’and’rolla. To jeden z ciekawszych głosów polskiej sceny muzycznej, czego dowód daje na energetycznych koncertach ze swoim rasowo brzmiącym zespołem. Jest zdobywcą wielu muzycznych nagród, szturmem podbił listy przebojów, a piosenki "Jak nie my to, kto" czy "Nic do stracenia" znają prawie wszyscy.

Muzyk na scenie daje z siebie wszystko, a pozytywna energia udziela się całej publiczności. Zobaczcie, jak było w Krakowie:

Trzeci album artysty zatytułowany "Rollercoaster" uzyskał status platynowej płyty. "ZEW", nominowany do Fryderyków w kategorii alternatywa, pokrył się złotem i zyskał uznanie zarówno wśród fanów, jak i krytyków muzycznych.

