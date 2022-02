Znamy kolejną gwiazdę jubileuszowej 20. edycji Gitarowego Rekordu Świata. 1 maja we Wrocławiu zagrają muzycy oryginalnego składu legendarnego brytyjskiego zespołu Dire Straits. Będzie to jedyny koncert formacji Dire Straits Legacy w Polsce

Muzycy Dire Straits na jedynym koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Koncert Dire Straits Legacy we Wrocławiu będzie niepowtarzalną okazją, aby usłyszeć największe przeboje brytyjskiej legendy muzyki gitarowej. DSL zagrają w składzie: klawiszowiec Alan Clark, uhonorowany przez Rock and Roll Hall of Fame jako znaczący członek Dire Straits, uznawany za jednego z najlepszych gitarzystów na świecie Phil Palmer („Dire Straits On Every Street”, „On the Night live”) oraz współpracujący blisko z Knopflerem perkusista Danny Cummings („On Every Street” i „On the Night live”), a także saksofonista Mel Collins („Love Over Gold", „Alchemy", „Twisting by the Pool”), gitarzysta Jack Sonni, pamiętany przez fanów jako “man in the red coat” tańczący wokół sceny na Brothers in Arms World Tour i Live Aid Concert oraz Primiano Di Biase, jeden z najbardziej rozchwytywanych włoskich klawiszowców.

Frontmanem zespołu jest gitarzysta Marco Caviglia, jeden z największych światowych autorytetów w dziedzinie muzyki Dire Straits i stylu gitarowego Marka Knopflera.

Muzycy zespołu Dire Straits pomogą w ustanowieniu nowego Gitarowego Rekordu Świata 1 maja na wrocławskim Rynku, a następnie – jako Dire Straits Legacy – zagrają pełny koncert w Hali Stulecia w ramach największego wrocławskiego festiwalu 3-Majówka, który od lat towarzyszy biciu gitarowych rekordów. Tego dnia wystąpi również legenda polskiego bluesa, grupa Dżem oraz Luxtorpeda i Nocny Kochanek.

Swój udział w festiwalu w dniach 2 i 3 maja potwierdzili już: Epica – holenderska gwiazda symfonicznego metalu, Korpiklaani – folk-metalowa grupa z Finlandii, Morcheeba – legenda trip hopu z Londynu oraz polskie gwiazdy: Kult, Pidżama Porno, Ørganek, Artur Rojek, Daria Zawiałow, Nosowska, Mery Spolsky i Brodka. Dla gitarzystów bijących rekord przygotowane będą bilety na koncerty w ulgowych cenach.

W ciągu kilkunastu lat działalności Dire Straits wydało 6 albumów studyjnych oraz kompilacje i albumy koncertowe. Łączna sprzedaż wszystkich krążków Dire Straits przekroczyła 120 milionów. Zespół stale gościł na najwyższych miejscach list przebojów i otrzymał szereg nagród muzycznych, a utwory takie jak „Walk of Life”, „Money For Nothing” czy „Romeo and Juliet” uzyskały status ponadczasowych i wciąż grane są przez stacje radiowe na całym świecie.

Dire Straits przestało istnieć w 1995 roku, a ostatni koncert zagrało w 1992. Członkowie formacji podjęli wiele prób namówienia frontmana, Marka Knopflera, do reaktywacji zespołu, ale bez skutku. W 2008 roku powołali więc do życia supergrupę Dire Straits Legacy złożoną zarówno z członków Dire Straits, jak i muzyków sesyjnych oraz towarzyszących zespołowi podczas tras koncertowych.