Mystic Festival 2020 z kolejnymi zespołami w składzie. Na wydarzeniu zobaczymy między innymi Killing Joke

Skład tegorocznego Mystic Festivalu wkrótce ostatecznie się zapełni. Organizatorzy przygotowali dla fanów metalu dwa dni pełne różnorodnych artystów. Headlinerem imprezy będzie legendarna kapela heavymetalowa - Judas Priest, która podczas wydarzenia będzie świętowała swoje 50-lecie. Drugi dzień uświetni za to Nightwish - jedna z najpopularniejszych formacji metalowych z damskim wokalem na świecie.

Mystic Festival 2020: Kto zagra?

Mystic Festival 2020 odbędzie się tym razem na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie i po raz pierwszy przybierze formę imprezy open air. Wydarzenie zaplanowano na 10 i 11 czerwca 2020. Do bardzo ciekawego już składu festiwalu dołączyły właśnie trzy kolejne kapele. Wśród nich znajdziemy angielskich postpunkowców z Killing Joke, Baroness oraz Bombus. Organizatorzy deklarują, że dwa pozostałe miejsca w programie zajmą reprezentanci metalowego undergroundu.

DZIEŃ PIERWSZY (10 czerwca 2020):

Judas Priest

Mercyful Fate

Heilung

Killing Joke

Devin Townsend

Mgła

Katatonia

Amorphis

Obituary "Slowly We Rot"

Baroness

Alien Weaponry

Infected Rain

Motanka

Baest

DZIEŃ DRUGI (11 CZERWCA 2020):

Nightwish

Gojira

Accept

Mastodon

The Hu

Sepultura

Beast in Black

Vader "De Profundis"

Witchcraft

Oranssi Pazuzu

Bombus

Black River

Truchło Strzygi

Hentai Corporation

Mystic Festival 2020: Bilety

Bilety na festiwal można nabyć za pośrednictwem Knock Out Productions. Do 14 maja lub wyczerpania puli karnety dwudniowe będą kosztowały 479 złotych, później cena wzrośnie do 499 złotych i będzie można je nabyć do 9 czerwca 2020 roku. Oprócz tego organizatorzy umożliwili też zakup wejściówek jednodniowych w cenach:

279 zł – w puli Regular Sale (do 15 maja lub do wyczerpania puli)

299 zł – w puli Last Minute Sale (do 9 czerwca)

319 zł – podczas trwania festiwalu

