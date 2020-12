Mystic Festival 2021. Znamy podział artystów na sceny, a do sprzedaży trafiły nowe bilety na imprezę

Kończy się 2020 rok i miejmy nadzieję kiepski czas dla koncertów razem z nim. Dostępność szczepionek przeciw COVID-19 oraz szybkich testów na obecność koronawirusa dają nadzieję na szybki powrót funkcjonowania branży eventowej. Scenariuszy może być wiele, a mijający rok udowadnia, że pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Jednak organizatorzy festiwali takich jak Open'er czy Mystic zapewniają, że są przygotowani na różne ewentualności, a ich imprezy na pewno się odbędą.

Mystic Festival 2021. Podział artystów na sceny i dni festiwalowe

Mystic Festival 2021 będzie prawdziwym metalowym świętem. Wszystko wskazuje na to, że impreza stanie się największym wydarzeniem przepełnionym muzyką ekstremalną w Polsce. Festiwal przeniósł się do Gdańska na tereny Stoczni, gdzie w dniach 2-4 czerwca 2020 roku stanie 5 scen, na których usłyszymy aż 70 artystów.

Ostatnio poznaliśmy pełny line-up festiwalu, a teraz organizatorzy podali szczegółową rozpiskę odnośnie podziału kapel na dni imprezy oraz sceny. Na scenie głównej "Main Stage" zobaczymy gwiazdy i headlinerów festiwalu takich jak Judas Priest świętujących swoje pięćdziesięciolecie, Mercyful Fate czy Gojirę. "Park Stage" zaoferuje obecnym występy Mayhem, Vader, Mgły czy Katatonii. Na "The Shaine Stage" usłyszymy Oranssi Pazuzu, Azarath czy Annę von Hausswolff. W ofercie "Desert Stage" znajdziemy The Picturebooks, The Stubs czy The Vintage Caravan. Ostatnia na plakacie widnieje "Sabbath Stage". Pod nią wysłuchamy na żywo artystów takich jak Mortiis, Hangman's Chair, Fleshworld czy 1914.

Mystic Festival 2021. Ruszyła sprzedaż biletów jednodniowych

Wraz ze szczegółową rozpiską dotyczącą poszczególnych dni na festiwalu do sprzedaży trafiła nowa oferta wejściówek na imprezę. Od teraz możecie zakupić bilety jednodniowe na wydarzenie, które znajdziecie na oficjalnej stronie Mystic Festival.

Ceny biletów jednodniowych:

299 złotych - przedsprzedaż

319 złotych - w trakcie festiwalu

Mystic Festival 2021. Kto zagra na wydarzeniu? Pełny line-up imprezy

Podczas przyszłorocznego festiwalu Mystic w Gdańsku usłyszymy wykonawców takich jak: