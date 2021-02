Mystic Festival 2021 się odbędzie? Jest oświadczenie organizatorów

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie jest trudna szczególnie dla tych, którzy próbują zaplanować duże przedsięwzięcia. Większość z nich zależy od panujących obostrzeń, a te zmieniają się często diametralnie z tygodnia na tydzień. Wielu organizatorów wydarzeń, także muzycznych, zrezygnowało po raz kolejny z inicjatyw w obawie przed stratami. Są też tacy, którzy dalej walczą i próbują sprostać nowej rzeczywistości.

Wśród imprez, które nadal mają szansę się odbyć, znajdziemy, chociażby OFF Festival, którego organizatorzy oświadczyli niedawno, że dołożą wszelkich starań, żeby impreza doszła do skutku. Tym razem obszerne wyjaśnienia opublikowali twórcy Mystic Festival, który w 2021 roku ma odbyć się w Gdańsku.

Czy impreza na pewno się odbędzie? Tego niestety nikt nie jest w stanie dzisiaj potwierdzić ze stuprocentowym przekonaniem. Jednak twórcy festiwalu podkreślają, że cały skład wydarzenia jest już potwierdzony, a artyści z niecierpliwością czekają na wyjście na scenę po ta długiej przerwie. Jak czytamy w oświadczeniu:

Dysponujemy terenem Stoczni Gdańskiej o wielkości 4,5 ha, co oznacza, że jesteśmy w stanie zorganizować festiwal w pełnym reżimie sanitarnym nawet przy obostrzeniach, które obowiązywały w ubiegłym sezonie. Nie zamierzamy rezygnować z tegorocznej edycji, dopóki jednoznacznie nie zmuszą nas do tego okoliczności zewnętrzne.

Niestety rolą odpowiedzialnego organizatora dużego wydarzenia jest również założenie najczarniejszego scenariusza. Również o nim twórcy MF nie zapomnieli w swoim komunikacie. Co jeśli Mystic Festival 2021 nie dojdzie do skutku?

Przeniesiemy go na rok 2022, oczywiście umożliwiając zarówno zwroty biletów, jak i wymiany ich na vouchery. Liczymy jednak na zrozumienie i zaufanie podobne do tego, jakim obdarzyliście nas w tym roku – ponad 90% biletów z 2020 roku zostało zachowanych na 2021, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Razem to przetrzymamy i spotkamy się na Mystic Festivalu, nie ma innej możliwości.