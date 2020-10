Mystic Festival 2021 z nowymi gwiazdami. Co to jest za mocarny line-up!

Mystic Festival 2021 odbędzie się w pierwszych dniach czerwca w Gdańsku, na postindustrialnym terenie Stoczni. Organizatorzy twierdzą, że impreza będzie trwała nawet jeśli wciąż będą nas obowiązywać aktualne obostrzenia sanitarne. Do składu festiwalu dołączyły natomiast kolejne gwiazdy.

Mystic Festival 2021 - kolejne gwiazdy imprezy

Skład przyszłorocznego festiwalu wzbogacił się m.in. o blackmetalową legendę Mayhem, francuskiego wizjonera i freaka Igorrra, unurzany w bagnach amerykańskiego południa progmetal Baroness i futurystyczną jazdę Code Orange, hymny azjatyckich stepów w wykonaniu The Hu, piwnicznego trolla Mortiisa, a także Kvelertak, skład który przypomniał Norwegom, że metal jest bękartem rock'n'rolla. Będziemy też świętować powrót na scenę Blindead i The Stubs.

W naszym trzydniowym festiwalu oprócz tego wezmą udział przedstawiciele wszystkich odcieni metalu i okolic. Thrash, death metal, stoner, grind, black, groove metal, doom, ale też mroczna elektronika, hardcore i neofolk... Piekło nad zimnym Bałtykiem zgotują również: (0), 1914, Alien Weaponry, Azarath, Baest, Czerń, Dead Lord, Deluge, Dopelord, Dwaal, Fleshworld, Gold, Grift, Hangman’s Chair, Irfan, Konvent, Lindy-Fay Hella, Maggot Heart, Major Kong, The Materia, Medico Peste, Motanka, Neon Haze (Octopussy / Favorit89 / Nightrun87), Okkultokrati, Only Sons, Ovo, The Picturebooks, Proscription, Raging Speedhorn, Red Scalp, Rosk, Spaceslug, Stay Nowhere, Taraban, Tester Gier, Truchło Strzygi, Twin Temple i The Vintage Caravan.

Organizatorzy zapowiadają, że kolejne mocne punkty programu Mystic Festival 2021 poznamy już w listopadzie. Wkrótce pojawią się też informacje o scenach i podziale koncertów na poszczególne dni. Przypominamy, że headlinerami imprezy są Judas Priest, Gojira i Mercyful Fate.

Karnety na imprezę można zakupić w cenach:

Pula nr 3 - 479 zł - do wyczerpania limitowanej puli lub do 11 maja 2021

Pula nr 4 - 499 zł - do wyczerpania limitowanej puli

Pula nr 5 - 519 zł – do wyczerpania

Wszystkie karnety dwudniowe zakupione na rok 2020 zachowują ważność i zapewniają wstęp na całość (3 dni) festiwalu w 2021 roku. Zatrzymując bilety wspieracie w tych trudnych czasach zarówno organizatorów, jak i artystów, a więc przedstawicieli branży, która jest jedną z najciężej doświadczonych kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

Jeśli jesteście właścicielami karnetu lub biletu jednodniowego na Mystic Festival 2020 i zdecydujcie się go zatrzymać na edycję 2021, otrzymacie od organizatorów specjalny upominek: unikalną płytę z nagraniami artystów, którzy mieli wystąpić na Mystic Festival 2020. Będzie to ściśle limitowane wydawnictwo, które nigdy nie trafi do otwartej sprzedaży.

Festiwal odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 roku w Gdańsku.