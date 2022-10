Pierwsze ogłoszenie gwiazd na Mystic Festival 2023. Kogo zobaczymy w Gdańsku?

Już za 250 dni odbędzie się Mystic Festival 2023. Organizatorzy podali pierwszych artystów, których zobaczymy w dniach 7-10 czerwca w Gdańsku. Twierdzą, że zaspokoją pierwszy apetyt każdego fana ekstremalnej (i nie tylko) muzyki. Sprawdźcie zatem kto wystąpi w przyszłym roku!

Mystic Festival 2023: Pierwsi ogłoszeni artyści

W przyszłym roku na Mystic Festival zagrają Phil Campbell and the Bastard Sons, Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed oraz Soen.

Phil Campbell and the Bastard Sons przyjeżdżają do stoczni z setem nieśmiertelnego Motörhead – i tu nie trzeba już nic dodawać. Przy mrocznych melodiach Moonspell zabije szybciej niejedno czarne serce, za to Perturbator poruszy wasze ciała swoim nocnym electro. Sleep Token to coś dla ludzi, którzy lubią metal nowy, poszukujący, penetrujący nowe lądy, za to na dobrze znanych morzach siać zniszczenie będą wierni starej deathmetalowej szkole Unleashed. Wreszcie Soen – mistrzowie progmetalu ze Szwecji, balansujący pomiędzy elegancją a rozpaczą.

Organizatorzy ogłosili również, że 2 listopada poznamy pierwszego headlinera Mystic Festival 2023.

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca w Gdańsku, na znanym już wam terenie Stoczni. Więcej informacji i bilety znajdziecie na naszej stronie: www.mysticfestival.pl

Mystic Festival 2023: Sprzedaż biletów

Karnety czterodniowe Early Birds, w cenie 639 złotych

Karnety czterodniowe Early Birds VIP, w cenie 899 zł

Mystic Camp: nocleg – 99 zł

Mystic Camp: parking dla samochodu osobowego - 99 zł

Mystic Camp: parking dla kampera – 399 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet