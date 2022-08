W uszach przestało dzwonić? Rany odniesione w bitwach pod sceną już się zagoiły? Zatem czas na nowy rozdział - 9. edycję Mystic Festival, która odbędzie się w Gdańsku od 7 do 10 czerwca 2023. Kiedy ruszy sprzedaż biletów?

Wiemy już, kiedy odbędzie się Mystic Festival 2023. Niedługo ruszy sprzedaż biletów

Całkiem niedawno, bo w dniach 2-4 czerwca 2022 bawiliśmy się na Mystic Festival 2022, a już organizatorzy ogłosili kolejną edycję festiwalu. 9. edycja imprezy odbędzie się w dniach 7-10 czerwca 2023 w Gdańsku.

Już w najbliższy wtorek, 9 sierpnia, do sprzedaży trafią karnety z pierwszej, najtańszej puli Blind Birds, w cenie 599 złotych. Będą to bilety czterodniowe, dostępne do 30 września, albo do wyczerpania puli. Ilość miejsc na Warm Up Day znowu będzie ściśle ograniczona.

Mystic Festival narodził się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, Slipknot, Celtic Frost, Sabaton, King Diamond, Nightwish, Mercyful Fate, Opeth i Emperor. Po edycjach w Krakowie, Wrocławiu, Chorzowie i Katowicach, a także po kilku latach przerwy, Mystic Festival wrócił na mapę w 2019 roku w Krakowie, by wreszcie znaleźć swoje miejsce w unikalnej przestrzeni gdańskiej Stoczni.