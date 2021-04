Sytuacja epidemiologiczna w Polsce zmusiła organizatorów do przełożenia Mystic Festival. Impreza została przeniesiona na 2-4 czerwca 2022 roku. Judas Priest potwierdził swój udział, doszedł też dodatkowy Warm Up Day.

Mystic Festival nie odbędzie się w 2021 roku. Co z zakupionymi biletami?

Organizatorzy poinformowali, że na Mystic Festival 2022 wystąpi Judas Priest. Zespół będzie jednym z headlinerów i zgodnie z planem zaprezentuje swój jubileuszowy show, celebrujący półwiecze Bogów Metalu.

Co więcej, niemal cały program Mystic Festival 2021 zostanie powtórzony w 2022 roku – obecnie dogrywane są szczegóły i niebawem organizatorzy będą potwierdzać kapele, które zobaczymy na imprezie. Nowa data festiwalu, czyli 2-4 czerwca to czwartek, piątek i sobota. Festiwal odbędzie się w Gdańsku.

Dodatkowo 1 czerwca odbędzie się Warm Up Day ze specjalnymi koncertami i innymi atrakcjami. Liczba miejsc na Warm Up Day będzie ściśle ograniczona. Skład i szczegóły zostaną podane niebawem. Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym, nie trzeba ich aktualizować. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Mystic Festival 2022 - gdzie kupisz bilety?

Ściśle ograniczona pula karnetów 4-dniowych (zawierających Warm Up Day) będzie dostępna w specjalnej cenie 479 zł tylko do 23 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Bilety jednodniowe można upgrade'ować do 4-dniowego karnetu w specjalnej cenie 200 zł tylko do 23 grudnia lub do wyczerpania miejsc na Warm Up Day.

Każdy kto zachowa bilet z 2020 lub 2021 (dot. również osób, które zakupiły upgrade do biletu jednodniowego) oprócz możliwości uczestnictwa w Warm Up Day otrzyma specjalną, limitowaną płytę CD z nagraniami festiwalowych artystów. To wydawnictwo, które nigdy nie trafi do regularnej sprzedaży.