Mystic Festival zdradza ostatniego headlinera imprezy. Kto wystąpi na koncertach w Gdańsku?

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam wszystkim koncertowe plany. W minione wakacje nie mógł odbyć się żaden festiwal, a część z nich została odwołana lub przeniosła się do sieci. Niektórzy organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby przełożyć imprezę na przyszły rok. Co na pewno nie należało do najłatwiejszych zadań, na niektórych wydarzeniach miało wystąpić kilkadziesiąt kapel, które musiały potwierdzić nowe terminy występów.

Mystic Festival 2021. Kto wystąpi? Kiedy się odbędzie?

Dobra wiadomość dla fanów metalu pojawiła się już na początku maja. Organizatorzy Mystic Festivalu ogłosili, że wydarzenie, które nie mogło odbyć się w planowanym terminie otrzymało nową datę i miejsce. Mystic Festival 2021 odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 roku na terenie Stoczni Gdańskiej.

Na 5 festiwalowych scenach zobaczymy przez 3 dni aż 70 zespołów. Oznacza to, że będzie ich o 40 więcej niż miało w 2020 roku. Twórcy festiwalu wraz z nową datą i miejscem ogłosili również, że Judas Priest oraz Mercyful Fate pozostaną headlinerami imprezy. Do dzisiaj brakowało jednak głównej gwiazdy trzeciego dnia wydarzenia.

Gojira na Mystic Festival 2021

Do grona artystów, którzy potwierdzili swój udział w Mystic Festival 2021 dołącza Gojira.

Mystic Festival 2021: Bilety

Wszystkie karnety dwudniowe zakupione na rok 2020 zachowują ważność i zapewniają wstęp na całość (3 dni) festiwalu w 2021 roku. Bilety jednodniowe z 2020 roku będą ważne w dowolnym, wybranym przez was dniu w 2021 roku, będzie można je też rozszerzyć do karnetu trzydniowego za jedyne 200 zł, wykupując dodatkowy bilet, który jest dostępny w formie upgrade'u na stronie Mystic Festival.

Karnety na Mystic Festival 2021 można nabyć w cenie: