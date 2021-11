Nergal i John Porter znowu razem na scenie! Me and that Man ogłosił zimową trasę koncertową [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Me And That Man zapowiada zimową trasę koncertową. Gdzie zagra Nergal z zespołem?

Słuchając "New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2" nie sposób się doczekać, by utwory z tego wydawnictwa zabrzmiały na żywo. Nergal rusza w trasę promować swoje najnowsze wydawnictwo. Muzyczny projekt autorstwa Nergala zagra serię koncertów w Polsce już na początku 2022 roku. Sprawdź terminy wydarzeń.

Podczas koncertów usłyszymy przekrój całej dyskografii Me And That Man, a także nowy, niepublikowany dotąd utwór "Fight". Lista koncertów prezentuje się następująco:

13.01 Tczew – CkiS

14.01 Goleniów - GDK

15.01 Wrocław – Stary Klasztor

16.01 Płock - POKiS

20.01 Katowice – P23

21.01 Kraków – Hype Park

22.01 Warszawa - Progresja

23.01 Białystok - Zmiana Klimatu

Adam Nergal Darski określił M&TM jako nowy ekscytujący etap w swoim życiu, który buduje most pomiędzy dwoma światami: ekstremalną sceną, z której się wywodzi i zupełnie nowym obszarem, pełnym cieni i znaków zapytania. Muzykę M&TM opisał jako rodzaj wędrówki, podczas której człowiek staje twarzą w twarz ze swoimi demonami.