Nergal ponownie wystąpi na Wacken Open Air. Z kim zagra tym razem?

Me And That Man w odświeżonym składzie i z nową muzyką powraca do koncertowania. Muzycy zapowiedzieli 9 koncertów w Polsce, a w ramach kalendarza adwentowego zapowiedziano ich występ na największym i najstarszym metalowym festiwalu na swiecie - Wacken Open Air 2020.

Me And That Man zagra na Wacken Open Air

31. edycję festiwalu Wacken Open Air zaplanowano na 30 lipca 2020 roku, a wydarzenie ma trwać do 1 sierpnia. 75 tysięcy wejściówek na imprezę wyprzedało się w niecałą dobę, a karnety zakupili festiwalowicze z 83 krajów.

Nergal z Me And That Man zaprezentują na festiwalu materiał z nadchodzącego albumu. Wśród nich będzie między innymi utwór "Run With The Devil" promujący krążek

Singiel doczekał się wyreżyserowanego przez Romana Przylipiaka klipu. W utworze gościnnie wystąpił Jørgen Munkeby z norweskiego Shining. Utwór nazywa się "Run With The Devil", a ilustrujący go, zainspirowany niepowtarzalną atmosferą filmowych klasyków Quentina Tarantino.

Wacken Open Air: Kolejna nominacja do European Festival Awards

European Festival Awards to coroczny, prestiżowy plebiscyt, który po raz pierwszy odbył się w 2010 roku. Ma on celu wyłonić najlepsze imprezy minionego sezonu festiwalowego z terenu całej Europy. Festiwal Wacken Open Air zdobył w ubiegłym roku zaszczytny tytuł Best Major Festival.

W tym roku prócz Wacken Open Air nominowanych jest jeszcze kilka imprez niemieckiego organizatora: Wacken Winter Nights, Hamburg Metal Dayz, Full Metal Cruise, Full Metal Holiday oraz Werner Rennen.

Zobacz również: Saxon, giganci metalu, zagrali na Wacken Open Air 2019