W 2020 roku New Model Army celebrując 40 lat istnienia, zaprasza na 3-godzinne koncerty, będące podsumowanie dotychczasowej kariery grupy.

New Model Army w Polsce 2020

New Model Army tworzą muzykę pod wpływem najróżniejszych gatunków i subkultur: od post-punka, poprzez folk-rock, aż po metal oraz muzykę gotycką.

Grupa wielokrotnie gościła w naszym kraju, m.in. w 1988 podczas festiwalu „Marchewka” w Hali Gwardii w Warszawie, w Jarocinie (1993 oraz 2009) czy podczas Seven Festivalu w Węgorzewie 2012 czy Przystanku Woodstock 2017.

New Model Army wciąż sprzedaje miliony albumów oraz przyciąga największych producentów na świecie (Glyn Johns, Tom Dowd, Andy Wallace, Bob Clearmountain, Joe Barresi). Zespołowi udało się także zbudować niemal religijne oddanie wśród fanów.

W 2020 roku New Model Army celebruje 40 lat istnienia. Z tej okazji w Polsce odbędą się dwa niezwykłe koncerty.

New Model Army w Polsce 2020: Daty, miejsca, bilety

Trzygodzinne koncerty podsumowujące dotychczasową karierę zespołu odbędą się odpowiednio:

28 października – Warszawa, Klub Proxima

29 października – Kraków, Klub Kwadrat

Bilety na koncert w ogólnej sprzedaży dostępne będą od środy, 11 marca 2020 od 11:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpocznie się 9 marca 2020 o 17:00 i zakończy się w środę, 11 marca o 10:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się we wtorek, 10 marca o 11:00 na Ticketmaster.pl i potrwa do środy, 11 marca do 11.00.