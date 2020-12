Nick Cave and The Bad Seeds nie zagrają w Polsce w 2021. Sprawdźcie, co z zakupionymi biletami na polski koncert.

Z powodu pandemii koronawirusa, Nick Cave był zmuszony do przeniesienia swoich koncertów na 2021 rok, co obejmowało również polski występ. Niestety muzyk właśnie poinformował o odwołaniu całej trasy koncertowej. Co z zakupionymi biletami?

Nick Cave odwołał całą trasę koncertową. Co z zakupionymi biletami na polski występ?

7 grudnia 2020 na social mediach Nicka Cave'a and The Bad Seeds pojawiła się informacja o odwołaniu trasy. Co za tym idzie, niestety nie zobaczymy muzyka w Gliwicach 10 maja 2021, jak to planowano wcześniej. Organizator imprezy Alter Art poinformował fanów Nicka Cave'a, że będzie kontaktował się z właścicielami biletów mailowo.

W ramach wyżej wspomnianej trasy koncertowej Nick Cave miał promować swój album "Ghosteen". Tymczasem 20 listopada 2020 ukazała się nowa płyta „Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace”. Materiał, który znalazł się na krążku został nagrany w czerwcu 2020 roku. Cave wykonał samotnie przy fortepianie przekrojowy materiał - od wczesnych utworów Bad Seeds i Grinderman, aż po kompozycje z najnowszego albumu Nick Cave & the Bad Seeds, „Ghosteen”.

Oglądaj

Artysta początkowo planował nagrać zdekonstruowane wersje piosenek w studio, lecz pandemia sprawiła, że postanowił je również sfilmować. Film można było zobaczyć online w lipcu.