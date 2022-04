Występy Sabaton to muzyczna podróż w trudne i podniosłe fragmenty historii, uzupełniona o rozbudowaną produkcję sceniczną, którą doceniają i uwielbiają fani. Tegoroczną wizytę zespołu w naszym kraju urozmaicą także wyjątkowi goście: Nocny Kochanek oraz Avatar.

Nocny Kochanek i Avatar zagrają przed Sabatonem w Krakowie

Grupę Nocny Kochanek zna w Polsce prawie każdy, nawet jeśli nie śledzi na bieżąco polskiej sceny metalowej. Jaką receptę na sukces mają muzycy? Prostą i niemiłosiernie skuteczną - świetny heavy metalowy podkład, kapitalny wokal oraz prześmiewcze teksty.

Drugim gościem Sabaton będą nie mniej popularni Szwedzi z zespołu Avatar. Grupa dołączy do składu trasy, by promować swój ósmy album studyjny - "Hunter Gatherer", który ukazał się w 2020 roku nakładem Century Media Records. Tego wieczoru nie może Was tam zabraknąć!

Impreza odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Przedsprzedaż biletów na koncert trwa na: https://knockoutmusicstore.pl (druki kolekcjonerskie)

SABATON (SZWECJA) heavy metal, power metal:

Plan gry Sabaton jest od dawna znany. Joakim Brodén i Pär Sundström, główne postacie kapeli, zbierają ciekawe historyczne wątki z całego świata, które następnie przekształcają w świetne piosenki oparte na klasycznym heavy w stylu Judas Priest, Iron Maiden, czy Accept i z pewną domieszką power metalu. Do tej układanki trzeba też dodać spektakularne koncerty plus chęć do spotykania się z fanami.

Szwedzi to zarówno wspaniali popularyzatorzy historii, jak i po prostu fani, przystępni ludzie, którzy żadnemu fanowi nie odmówią zdjęcia, czy autografu. W 2019 roku ukazała się dziewiąta płyta Sabaton "The Great War", poświęcona pierwszej wojnie światowej. Jednym z gości na niej jest wspaniała Floor Jansen z Nightwish, prywatnie życiowa partnerka perkusisty Sabaton, Hannesa van Dahla.

NOCNY KOCHANEK (Polska) hewi metal:

W 2020 roku Nocnego Kochanka nagrodzono Fryderykiem za album "Randka w ciemność". Rok później Krzysiek Sokołowski (wokal), Artur Pochwała (gitara basowa), Robert Kazanowski (gitara), Arkadiusz Majstrak (gitara) i Artur Żurek (perkusja) sprezentowali fanom kolejny album, zestaw coverów (m.in. AC/DC, W.A.S.P., Aerosmith, Judas Priest) z polskimi tekstami, zatytułowany "Stosunki międzynarodowe".

Oglądaj

AVATAR (Szwecja) alternatywny metal, rock:

Avatar narodził się w mekce melodyjnego death metalu - Göteborgu, w 2001 roku. Czasy obcowania zespołu z tym gatunkiem pamiętają jeszcze bębniarz John Alfredsson i gitarzysta Kungen. Potem Avatar pożyczył do swojej muzyki trochę metalcore'a, a następnie skierował swoje zainteresowania na alternatywny metal oraz rock.