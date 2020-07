Nocny Kochanek powraca z mini-trasą koncertową!

To, że Nocny Kochanek będzie jednym z pierwszych zespołów, który powróci do koncertowania było pewne jak to, że po niedzieli jest poniedziałek. Panowie nawiedzą trzy polskie kluby pod koniec lipca 2020 roku w ramach trasy koncertowej "HAŁSówka". Grupę będziemy mogli zobaczyć w Warszawie, we Wrocławiu oraz w Krakowie.

Nocny Kochanek zapowiada koncerty

Koncerty odbędą się kolejno - 24 lipca w Progresji w Warszawie, 25 lipca w Hali A2 we Wrocławiu oraz 26 lipca w krakowskim Zet Pe Te. Bilety na te imprezy można kupować na stronie goingapp.pl, a wejściówki kosztują 69 złotych (79 zł w dniu koncertu).

Jak sam zespół zapowiada, będą to pierwsze "regularne koncerty z publicznością" w tym sezonie. Informację potwierdzili na swoich mediach społecznościowych:

Nocny Kochanek nie jest jedynym zespołem, który zapowiedział występy w ramach "HAŁSówki" - wśród innych artystów znajdziemy m.in. Roguckiego i Karasia, zespół KAMP!, Sanah oraz Poparzonych Kawą Trzy. Pełną rozpiskę poznacie na wspomnianej stronie goingapp.pl.