Nocny Kochanek rusza w jesienną trasę. Zespół znalazł sposób na koncertowanie w czasie pandemii

Po lecie pełnym festiwali przychodzi jesień, kiedy to zespoły wracają ze scen plenerowych do klubów. A przynajmniej taką kolej rzeczy znamy sprzed pandemii. W tym roku wiele się zmieniło. Festiwale się nie odbyły, regulacje związane z wydarzeniami masowymi ciągle się zmieniają, a koncertomaniacy z obawy o swoje zdrowie częściej zostają w domu i nie decydują się już tak chętnie na uczestnictwo w wydarzeniach, nawet jeśli takie mają miejsce.

Zorganizowanie trasy koncertowej w takich warunkach to prawdziwe wyzwanie. Podjął je między innymi Nocny Kochanek. Muzycy zdają sobie sprawę z niepewnej sytuacji i problemów, które mogą przysporzyć ewentualne odwołania występów. Zdrajcy Metalu znaleźli na to sposób.

Grupa zadeklarowała, że zaplanowała na jesień aż 38 koncertów w całej Polsce. Mimo trudności muzycy bardzo chcą spotkać się z fanami i oświadczyli, że spróbują zagrać we wszystkich miastach, w których zakładali. Jednak zespół nie odkrywa wszystkich kart od razu. Nocny Kochanek będzie informował o kolejnych koncertach z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Dlaczego? Jak oświadczył zespół:

Podjęliśmy decyzję o ogłaszaniu koncertów co tydzień, z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Pozwoli nam to zyskać dużą pewność, że wydarzenia dojdą do skutku, będą bezpieczne oraz spełnione zostaną wszelkie wymagania organizacyjne pod kątem nowej rzeczywistości. "