Nothing But Thieves ponownie zagrają w Polsce. Sprawdź, gdzie wystąpi brytyjska kapela!

Nothing But Thieves zagra w Polsce w 2022. Zobacz szczegóły!

Nothing But Thieves gra pełną pasji, opartą na gitarowych riffach muzykę, która łączy indie rockowe elementy z popową wrażliwością. Założoną w 2012 roku kapelę tworzą wokalista Conor Mason, gitarzysta Joe Langridge-Brown, gitarzysta Dominic Craik, basista Philip Blake i perkusista James Price.

Nothing But Thieves ponownei zagrają w Polsce

Nothing But Thieves jest ulubieńcem polskiej publiczności, a bilety na ich koncerty znikają w mgnieniu oka! Grupa niejednokrotnie gościła w naszym kraju i zawsze gromadziła rzesze wiernych fanów. Świętując wydanie swojego trzeciego albumu zatytułowanego "Moral Panic" kapela ponowinie przyjedzie do Polski na koncert.

Nothing But Thieves zagrają w Polsce. Data, miejsce, bilety.

Brytyjczycy z Nothing But Thieves zagrają w Warszawie w ramach europejskiej trasy koncertowej promującej nowy album "Moral Panic".

Przedsprzedaż dla klientów banku Citi Handlowy startuje w środę, 1 września o 12:00

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 2 września o 11:00

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 3 września o 11:00

