Nowe ogłoszenie od Pol'and'Rock Festival. Kolejna zagraniczna gwiazda zagra na Dużej Scenie

W dniach 30 lipca - 2 sierpnia 2020 roku odbędzie się kolejna edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Na scenach imprezy od 26 pojawiają się reprezentanci różnych gatunków muzycznych z kraju i zagranicy. Dawny Przystanek Woodstock to w tej chwili jeden z największych festiwali w Europie, gdzie co roku zjawia się kilkaset tysięcy uczestników. Poza szeregiem koncertów, podczas wydarzenia można spędzić czas na licznych warsztatach, wykładach, zajęciach sportowych, a miejsce z roku na rok jest coraz lepiej przystosowane do potrzeb najmłodszych, którzy również znajdą tu dla siebie niejedną atrakcję.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto zagra w Kostrzynie nad Odrą?

W 2020 roku organizatorzy przewidzieli zaskakujący line-up. W Kostrzynie nad Odrą zagrają między innymi Dropkick Murphys, autorzy hitu "Rose Tattoo" oraz King Gizzard & The Lizard Wizard, którzy ze względu na grę nietuzinkowej odmiany rocka psychodelicznego byli wyczekiwanie w line-upie OFF Festiwalu w Katowicach.

Do składu dołączyła właśnie stoner rockowa grupa Clutch, której ostatni album "Book of Bad Decisions" spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno fanów jak i krytyków. Muzycy odwiedzili Polskę podczas trasy promującej album. Zagrali w warszawskiej Proximie u boku The Picturebooks i polskiej formacji Octopussy. Tym razem muzycy będą mieli okazję zagrać na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2020.

Clutch zagra na Pol'and'Rock Festival 2020

Założony w 1991 roku zespół debiutował dwa lata później wydawnictwem „Transnational Speedway League”. Clutch ma na koncie 12 albumów, a od 2008 roku ich płyty wydawane są przez należącą do zespołu wytwórnię Weathermaker. Muzyka, którą gra wywodzący się z Germantown w stanie Maryland kwartet, to kwintesencja amerykańskiego hard rocka. Wielowymiarowe brzmienie, sięgające po inspiracje do nostalgicznych dźwięków bluesa i amerykańskiej muzyki folkowej, które łączą z elementami przywodzącymi na myśl psychodeliczne kawałki z lat 60. ubiegłego wieku, jest przesycone poczuciem ogromnej twórczej wolności.

Zespół nie tylko przetrwał prawie 3 dekady na dynamicznym rynku muzyki rockowej, ale wciąż zdobywa nowe rzesze fanów. Mimo tego, że każda z ich płyt czerpie inspiracje z różnych źródeł – kapela grała ciężki alt-metal na początku lat 90., eksperymentowała z funkowym i psychodelicznym klimatem na początku nowego tysiąclecia („Texan Book of the Dead”) i sięgała po folkowo-bluesowe brzmienie na „Electric Worry” z 2007 - Clutch pozostaje wierny czystej mocy hard rockowego grania, które porywa za sobą tłumy. Najnowsze wydawnictwo kapeli, „Fortunate Son” z 2019 to świeże nagranie klasycznego singla i część Weathermaker Vault Series, którą muzycy promowali podczas europejskiej trasy koncertowej.

