Nowi wykonawcy dołączyli do line-upu Mystic Festival 2022. Zobacz też oficjalny plakat

Mystic Festival odbędzie się od 2 do 4 czerwca 2022 roku na terenie Stoczni Gdańskiej. Już 1 czerwca rozpocznie się specjalny event Warm Up Day, którego szczegóły poznamy niebawem. Kto dołączył do line-upu imprezy i jak prezentuje się plakat promujący wydarzenie.

Mystic Festival 2022: Nowi wykonawcy i oficjalny plakat

Skład przyszłorocznej edycji imprezy ponownie się poszerza. Do programu Mystic Festival dołączają Brytyjczycy z Green Lung oraz szwedzkie Tribulation.

Muzyka wykonywana przez Tribulation zdecydowanie przypadnie do gustu fanom mrocznych i melancholijnych odmian metalu. Tytuł najnowszego albumu grupy – "When The Gloom Becomes Sound", doskonale opisuje jej faktyczne brzmienie.

Green Lung to mieszanka dusznego i ciężkiego grania, godnego wczesnego Black Sabbath oraz tekstów pełnych fascynacji czarownictwem i satanistycznymi rytuałami. Muzycy jawnie odrzucają popularność, a w tym roku – kiedy pracowali nad nowym albumem – nie przyjęli propozycji kontraktu z dużą wytwórnią. Ostatecznie płyta "Black Harvest" ukaże się nakładem fińskiego labelu Svart Recordings.

Mystic Festival 2022: Co z zakupionymi wcześniej biletami?

Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym, nie musimy ich aktualizować. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Ściśle ograniczona pula karnetów 4-dniowych (zawierających Warm Up Day) będzie dostępna w specjalnej cenie 479 zł tylko do 23 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Bilety jednodniowe można upgrade'ować do 4-dniowego karnetu w specjalnej cenie 200 zł tylko do 23 grudnia lub do wyczerpania miejsc na Warm Up Day.

Każdy, kto zachowa bilet z 2020 lub 2021 (dot. również osób, które zakupiły upgrade do biletu jednodniowego) oprócz możliwości uczestnictwa w Warm Up Day otrzyma specjalną, limitowaną płytę CD z nagraniami festiwalowych artystów. To wydawnictwo, które nigdy nie trafi do regularnej sprzedaży.

